Fuente Externa

Santo Domingo. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, recibió hoy en la sede de la institución a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de las visitas de seguimiento al Capítulo IV que realiza el organismo multilateral.

La delegación del FMI sostuvo un amplio intercambio con el equipo directivo del MICM sobre los principales avances alcanzados por la República Dominicana en materia de crecimiento productivo e innovación, así como las medidas adoptadas para enfrentar los desafíos que impone la economía global.

Durante el encuentro, se abordaron también las acciones impulsadas por el MICM para fortalecer el país como hub logístico e industrial, la estrategia nacional para el fomento de la industria de semiconductores, propiedad intelectual, la promoción de la economía circular y el combate al comercio ilícito, un modelo ya reconocido en la región.

“La República Dominicana ha demostrado que puede crecer con estabilidad, innovar en sus políticas públicas y avanzar hacia una economía más diversificada. Nuestro compromiso es seguir consolidando ese camino, siempre con la mirada puesta en más productividad y más oportunidades para nuestra gente.”, destacó el ministro Bisonó.

Asimismo, reiteró el compromiso de la institución de trabajar junto a organismos internacionales en favor del crecimiento productivo, la innovación y el desarrollo sostenible del país.

La misión del FMI reconoció el favorable clima de inversión que exhibe la República Dominicana, destacando su estabilidad económica, social y política como un modelo para la región.

La contraparte dominicana estuvo liderada por el ministro Ito Bisonó, ministro, quien se hizo acompañar de las viceministras de Comercio Exterior y Desarrollo Industrial, Vilma Arbaje de Contreras y Gianna Franjul, respectivamente; así como del viceminstro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín.