Nueva York.– El ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, representó al presidente Luis Abinader en la reunión organizada por el Atlantic Council con líderes empresariales e inversionistas globales, celebrada la tarde de este martes en el Virgin Hotel de Manhattan, en el marco de las actividades paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente Abinader no pudo asistir al encuentro debido a la fuerte congestión vehicular en la ciudad de Nueva York, ocasionada por la movilidad de los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la agenda de la ONU.

El evento contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y académico, entre ellas representantes de multinacionales como Amazon, Meta, Visa, Coca-Cola, Google, Citi, PepsiCo, así como organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y líderes de consejos empresariales de la región.

El ministro Bisonó, en representación del jefe de Estado, compartió los avances de la República Dominicana en materia de crecimiento económico, atracción de inversiones, transformación digital y transición energética, destacando las oportunidades que ofrece el país como plataforma estratégica para la región del Caribe y América Latina.

La reunión reafirmó el interés de la comunidad empresarial internacional en fortalecer los lazos de cooperación con la República Dominicana y explorar nuevas áreas de inversión, especialmente en sectores como energía, innovación, comercio y turismo.

Entre los presentes en el encuentro estuvieron: Adrienne Arsht, vicepresidenta ejecutiva del Atlantic Council; María Isabel Castillo, embajadora de la República Dominicana en Estados Unidos; Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina; Jason Marczak, vicepresidente y director senior del Adrienne Arsht Latin America Center (Atlantic Council); Roberto Herrera, miembro del consejo y country manager en República Dominicana de InterEnergy Holdings; Ed Royce, ex presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. y policy director en Brownstein; Epsy Campbell Barr, ex vicepresidenta de Costa Rica y miembro del consejo asesor del Adrienne Arsht Latin America Center; y Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID, entre otros importantes ejecutivos.