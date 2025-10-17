Misil ruso Iskander destroza una plataforma de lanzamiento de drones ucranianos

RT

Las Fuerzas Armadas rusas realizaron un ataque contra una plataforma de lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance y camiones de las tropas del régimen de Kiev en la localidad de Martovoye, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El ataque fue llevado a cabo con un misil Iskander. Según el organismo, con el impacto directo fueron destruidos 4 camiones, 65 drones de largo alcance, 5 lanzadores de vehículos aéreos no tripulados y 30 militantes ucranianos, incluyendo operadores y técnicos de drones, y conductores de camiones.