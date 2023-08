MLB pone a Wander Franco en licencia administrativa; podría no regresar esta temporada

Por: León Felipe Rodríguez

TAMPA, EU.- El beisbolista dominicanoWander Franco fue puesto en licencia administrativa indefinida por Major League Baseball este martes mientras las autoridades de República Dominicana investigan al campocorto All-Star por una supuesta relación con un menor.

Al jugador de 22 años se le pagará y recibirá tiempo de servicio mientras esté de baja administrativa en virtud de un acuerdo con la asociación de jugadores que no fijó un calendario para decidir si será sancionado.

Franco fue colocado en la lista restringida durante una semana el 14 de agosto, mientras que MLB inició una investigación luego de publicaciones en las redes sociales que sugerían que estaba en una relación con una menor.

MLB dijo que el cambio a la licencia administrativa no fue disciplinario bajo la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil del deporte.

La licencia administrativa no tenía el límite habitual de siete días según la política, por lo que es posible que Franco no regrese esta temporada.

Ángel Darío Tejeda Fabal, fiscal de la provincia dominicana de Peravia, dijo la semana pasada que se abrió una investigación sobre Franco bajo una división especializada en menores y violencia de género.

Es probable que MLB espere hasta que concluya la investigación antes de decidir si habrá medidas disciplinarias, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la investigación. La persona habló bajo condición de anonimato porque eso no fue anunciado.

Franco quedó fuera de la alineación de los Rays el 13 de agosto en lo que el manager Kevin Cash dijo que era un día libre, luego se perdió un viaje de seis juegos a la Costa Oeste mientras estaba en la lista restringida.

MLB y el sindicato acordaron la política conjunta de violencia doméstica en 2015. Un jugador continúa recibiendo pago y acumulando servicio en las Grandes Ligas mientras está en licencia administrativa.