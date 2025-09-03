MMV agradece lealtad de periodistas

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV) expresó su agradecimiento a los periodistas que les permanecieron leales y votaron a favor de sus candidatos en las elecciones del pasado 29 de agosto.

Olivo De León, coordinador general del MMV, al emitir un comunicado a nombre de la entidad, reconoció el tesón, la perseverancia, la voluntad de transfrmaciones de los marcelistas que se mantuvieron apegados a los principios que siempre les han unido.

«Ustedes, los leales, son los responsables de los 1881 votos obtenidos por nuestra plancha Número UNO, como parte de los 1924 votos emitidos (incluyendo los nulos y en blanco) en las elecciones del CDP de este viernes 29 para escoger un nuevo Comité Ejecutivo, un nuevo Consejo de Administración del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), y un nuevo Tribunal Disciplinario«, precisó.

Afirmó que el MMV sigue siendo la esperanza del CDP y que la nueva dirección de esta institución empezó a mover sus contactos para iniciar las transformaciones físicas y fundamentales del Colegio.

Resaltó el papel jugado por todos los marcelistas en este proceso, en especial del equipo conformado por Mercedes Castillo, José Bujosa Mieses, Francisca Ramirez, Rosendo de Jesús, Gregorio Pichardo, Luis Pérez, Gabriel Cruz, Yudelki Guerrero, Wilder Páez, Julian Sosa, José Turbi, Julio Delgadillo, Carlos y Fabian Suero, Franklin Ferreras, Mily Suero, Marisol Vargas, Francis De León, Nelson Peralta, Felix Parra, Francis Lopez, Ana Bertha Pérez, Manuel Vega, Carlos Perez, Norma Sheppard, Mayerlin Martinez, Victor de Frias, Quiro Gomez, Orlando Reyes, Rafael Diaz Gomez, Teonilda Gómez, Yluminada Pérez, Fausto Soto, Efrain Arias, Johnny Baez, Anthony Fernández, Fabio Monte de Oca, Paul Meguis, Zunilda Fondeur, Jenny Gomez, Adalberto Dominguez, Primavera Guerrero, Dominga Valde, Mayra La Paz, y muchos otros en todo el país y en el exterior que trabajaron sin descanso por el triunfo de la Plancha UNO y del MMV.