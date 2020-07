MMV condena amenazas de muerte contra periodista

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 36,184 Fallecidos: 786 Recuperados: 18,602 Activos: 16,796

Santo Domingo.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV) condenó las amenazas de muerte contra el periodista Williams Rodríguez, director del canal de youtube, El Puerto TV y demandó una investigación por parte de las autoridades para que los responsables sean sometidos a la Justicia.

Olivo De León, coordinador del MMV, informó que según sus denuncias, Williams Rodríguez recibe amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas y por otras vías, de las cuales responsabiliza a Ranfis Domínguez Trujillo, a Williams Lora y a Rodolfo Silfa.

Mediante un programa de televisión, difundido por Puerto TV, Rodríguez aseguró que las amenazas se deben a la difusión que hizo de informaciones relativas a gestiones para un acuerdo político que presuntamente buscaba Ranfis con Luís Abinader, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, el cual Luís habría declinado.

De León sostuvo que William denunció que ante el fracaso de las negociaciones, los seguidores de Ranfis se niegan aceptarlo públicamente y han arremetido en su contra porque él tiene y ha publicado detalles de lo ocurrido.

Dijo que William informó que en las amenazas en su contra hay involucrados varios ex militares y ex policías y que aunque Ranfis, Lora y Silfa no están llamando de manera directa, son quienes mandan a otros, por lo que les responsabiliza de cualquier cosa que le pueda suceder.

Sostuvo que William advirtió que continuará difundiendo la verdad aunque algunos no quieran.

De León expresó el apoyo del MMV y de los gremios de periodistas a William Rodríguez y reiteró su llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen la denuncia, de manera que los responsables sean sometidos a la justicia.