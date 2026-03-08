Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R.D. El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), realizó, de manera exitosa, su Encuentro Nacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales (TRSX), actividad que este año tuvo como lema, “Si me excluyes y no me incluyes, esto también es violencia”, y que estuvo enfocada en la defensa de los derechos humanos, la prevención de la violencia y el empoderamiento de las mujeres que realizan el trabajo sexual (TRSX).

“Entendimos que era importante aprovechar este mes de marzo, en el que este domingo 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para denunciar la histórica exclusión y violación de derechos que hemos experimentado las mujeres, sobre todo, las que realizamos el trabajo sexual.”, explicó Carmen Lorenzo, presidenta de MODEMU.

De igual manera, Lorenzo externo que las trabajadoras sexuales tienen los mismos derechos que el resto de la población, y que, por tal motivo, exigen las mismas oportunidades.

“Esa es la razón por la cual hemos decidido ser parte de cada lugar donde se tomen decisiones, representando a las mujeres y a nuestra población, porque somos más”, enfatizó la también activista social.

En ese mismo tenor, Jacqueline Montero, diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la Circunscripción #3 de San Cristóbal y directora ejecutiva de MODEMU, afirmó que, aunque las mujeres han logrado avances, necesitan más inclusión, llegar a la igualdad que merecen.

“En la actualidad, como una manera de recompensarnos, o de callar nuestra voz, nos han cedido algunos puestos para que nos calmemos, pero esos puestos nunca igualan a los de los hombres”, denunció Montero.

En ese mismo orden, la funcionaria afirmó que ya no quieren más premios de consolación, puestos que las mantienen debajo de la sombra de los hombres.

“Nos permiten ser vicepresidentas, no presidentas, subdirectoras en vez de directoras, siempre en estado de subordinación. Queremos que nos incluyan en todo lo que sea toma de decisiones. Que no nos tengan excluidas como en el siglo pasado”, denunció la funcionaria.

Una agenda empoderada

Las palabras de bienvenida del Encuentro, estuvieron a cargo de Lorenzo, en tanto, Montero realizó la presentación de los objetivos de la actividad, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A seguidas, María Esther Carbuccia, encargada del Componente de Trata y Tráfico de Personas, del Centro de Orientación Integral (COIN), abordó el tema “Vulnerabilidad de la Mujer Trabajadora Sexual ante la Violencia de Género en República Dominicana”, una reflexión sobre la situación actual, avances, desafíos y barreras estructurales que enfrentan las trabajadoras sexuales en el acceso a derechos de justicia y salud.

Sus temas clave fueron: derecho a la salud, derecho a la seguridad, protección frente a la violencia, más estigma y discriminación

Por igual, Fátima Peña, tesorera de MODEMU, disertó sobre la “Respuesta desde el Estado a las Necesidades Sociales de la Población de Mujeres Trabajadoras Sexuales”. Un análisis de cómo la exclusión social impacta la vida de las trabajadoras sexuales. Por igual, informó sobre las ayudas ofrecidas desde el programa de asistencia social SUPÉRATE.

Sus temas clave fueron: coberturas y servicios, más el fomento del desarrollo de capacidades

Asimismo, tuvo lugar “Voces de las TRSX: experiencias, desafíos y propuestas” / testimonios e historias de éxito, cargo de la moderadora de la actividad Ana Vallejo.

En dicho espacio, las participantes compartieron experiencias sobre violencia y discriminación, acceso a salud y justicia, estrategias de resistencia y organización comunitaria

En la parte final del evento, se presentaron las acciones que liderea MODEMU y la presentación de los resultados de los proyectos más relevantes. Por igual, el impacto de las actividades en temas como la respuesta al VIH/SIDA, usuarios de drogas e incidencia política, entre otros, a cargo de Ana María de la Rosa, gerente de Programas y Proyectos de MODEMU.