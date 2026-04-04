Momento en el que Irán alcanza un avión de combate estadounidense A-10

Según informó The New York Times, un caza A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, casi al mismo tiempo que un F-15E cayó en territorio iraní.

RT.-Imágenes compartidas por la agencia Tasnim muestran el momento en el que las fuerzas iraníes alcanzan un avión de combate estadounidense A-10 Warthog.

Según informó anteriormente The New York Times, la aeronave se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, casi al mismo tiempo que un F-15E cayó en territorio iraní. También indicó que el piloto del A-10 fue rescatado exitosamente.

Caza derribado en Irán

La prensa iraní reportó sobre el derribo de un F-35, pero funcionarios estadounidenses comentaron a los medios locales, bajo condición de anonimato, que se trató de un F-15, agregando que se logró rescatar con vida a uno de los pilotos.

La operación de búsqueda y rescate continúa para localizar al copiloto, un oficial de sistemas de armas. Durante la extracción, el helicóptero que trasladaba al piloto rescatado recibió fuego de armas ligeras, lo que causó heridas a varios tripulantes.