“Movimiento CDP Unidos” critica el sectarismo gremial y la pésima actuación de la Comisión Electoral

Fuente externa

El “Movimiento CDP Unidos” informó sobre la importancia de unir las fuerzas progresistas para luchar para que esa agrupación, abandone el sectarismo, las malas prácticas y no continúe su proceso de deterioro y posible desaparición.

Dijo que es urgente luchar por un programa mínimo para rescatar al CDP, que incluya una modificación de la Ley 10-91, un manejo pulcro de los escasos recursos económicos que obtiene, así como de las donaciones que recibe del Gobierno y de instituciones privadas.

Expresó que con la modificación de la Ley se procuraría que el CDP obtenga los ingresos que necesita para funcionar adecuadamente y satisfacer las necesidades de los periodistas, como la asistencia social, que incluye tratamientos de las enfermedades y el otorgamiento de pensiones.

Agregó que también se procuraría establecer controles en el ejercicio del periodismo, evitar la usurpación y la degradación moral y social de la profesión.

CRITICA EL SECTARISMO Y LAS MALAS PRACTICAS

Indicó que el gremio también debe evitar el manejo selectivo, grupal y sectario que hasta la fecha les han dado a las solicitudes de pensiones de periodistas por parte del Estado, que en la mayoría de las veces constituye una estafa al Poder Ejecutivo.

Manifestó que la entidad debe además practicar la democracia participativa que consiste en prioriza el involucramiento activo y directo de los miembros del CDP en las políticas y toma de decisiones del gremio.

Señaló que la agrupación debe tener una participación activa en los temas nacionales, principalmente los que tienen que ver con la libertad de expresión, el periodismo, la desinformación y la manipulación, así como con la corrupción administrativa, el uso indebido del poder, las violaciones a las leyes y la debilidad de la justicia, entre otros.

Indicó que el CDP ha estado de espalda a esos temas, porque de los 34 años que tiene de promulgada la ley 10-91 que lo creó, ha estado mayormente dirigido por el Movimiento Marcelino Vega, corriente gremial que nunca ha practicado la democracia y casi siempre ha estado al margen de la sociedad.

Agregó que el Movimiento Marcelino Vega tiene 31 años al frente del gremio, lo que lo hace responsable del estado de coma en que se encuentra hoy, a pesar de los esfuerzos que han hecho muchos colegas sensatos para evitar su muerte y sepultura.

Exclamó que este grupo sectario siembre rechaza cualquier propuesta de acuerdos con otras corrientes, para sacar esa entidad de la situación de deterioro en que se encuentra.

CENSURA PESIMA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL

El “Movimiento CDP Unidos” criticó la pésima actuación de la Comisión Nacional Electoral, caracterizada por el sectarismo, la confrontación, la imparcialidad, la venganza, la violación a la Ley 10-91, el Reglamento Electoral y el desafío a las autoridades de la agrupación, como el Comité Ejecutivo.

Indicó que desde fue escogida, en lugar de organizar unas elecciones sin traumas, cuatro de los cinco miembros, Quiterio Cedeño, presidente; Nurys Paulino, secretaria, Elsa Bello y Raúl Hernández, suplentes, lo que hicieron fue introducir la intriga, aumentar los conflictos y actuar sesgadamente contra la plancha No. 3, encabezada por José Beato.

Sostuvo que a parte de desafiar a todo el mundo, mal interpretar los artículos 4 y 5 de la Ley 10-91, y extralimitarse en su papel, provocó un conflicto que traspasó lo interno del CDP al llegar a ventilarse en los medios de comunicación.

Añadió que la exclusión del señor Beato como candidato presidencial de la plancha 2, fue un acto bochornoso, ilegal e ilegítimo.

Enfatizo que espera que los señores Cedeño, Paulino Bello y Hernández nunca más puedan ocupar un cargo en el CDP y que sean declarados interdictos de por vida en esa agrupación profesional, por su actuación volitiva e ilegítima.

POR EL COMITÉ GESTOR

Santo Asencio

Coordinador

David Cordero Xiomara Herson

Miembro Miembro

Benjamín Beras Percia Cuevas

Miembro Miembro

David R. Lorenzo

Asesor