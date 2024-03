Movimiento Inspir-rd pide a las autoridades investigar a la empresa donde laboraba la joven Paula Santana

Por Ruben Dario Hernandez

Santo Domingo, – El Presidente de La Red Nacional de protección Social INSPIR-RD, Esperidon Villas Paredes, manifestó su pesar por trágico suceso que cobro la vida de la joven Paula Santana Escalante, en el que exigieron a las autoridades que se investigue a profundidad la empresa INTEGER HOLDINGS CORPORATION, específicamente al personal de Recursos Humanos, sin importar posición ejecutiva que se encuentro vinculada a este horrendo caso.

La entidad que agrupa a organizaciones sociales y sindicales, señaló, que la República Dominicana, hay que estudiar y analizar este horrendo crimen, que a contornado+

03.0 a todo el país, por lo que entienden que hay que revisar las leyes y reglamentos en conjunto con los planes y programas de protección que establecen convenios internacionales como son el Convenio la OIT 190 y su Recomendación 206 contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo.

La Red Nacional de Protección Social, especifico que es inaceptable que situaciones como está de acoso laboral puedan desembocar en tragedias, por lo que piden a las autoridades a que se tomen medidas contundentes para prevenir y erradicar el acoso laboral, garantizado un ambiente seguro y respetuoso para todas las personas trabajadoras.

“Esto no se puede permitir que las mujeres pierdan la vida, porque un maniático sexual, se enamora solo y no le corresponden o en buen dominicano no la joven no le hace caso, y la empleada se querella y denuncie ante sus superiores, específicamente en la oficina de personal, “RECURSOS HUMANOS” y que no le hagan caso, peor aun que una supervisora lo coja a chiste, como que es un relajo de compañeros” dijo Esperidon Villa Paredes, presidente de la organización.

Indico que el acoso hay que detenerlo y que las autoridades le deben de darle seguimiento y tomar en serio las denuncias de acoso,

porque es responsabilidad de todos los empleadores y trabajadores crear entornos laborales seguros, equitativos y libres de violencia.

Así mismo específico que la institución está exigiendo que se haga justicia en este caso y otros que han quedado en el olvido, sin importar, quien sea el acusado o cómplice, así como aplicación rigurosa de las leyes que protegen los derechos de las mujeres.

El presidente de INSPIR-RD le pide a las autoridades dominicanas que ratifique y pongan en ejecución el convenio 190 de la organización internacional del trabajo OIT, el cual aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Concluyo expresando que es fundamental que se fortalezca las leyes y políticas públicas que protejan a las personas trabajadoras ante cualquier forma de violencia y discriminación en el ámbito laboral.