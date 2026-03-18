MP concluye presentación de testigos en nuevo juicio contra acusada por usurpar funciones en el área de salud

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público concluyó la presentación de testigos y avanzó en la incorporación de pruebas documentales en el nuevo juicio seguido a Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

Este nuevo juicio inició el pasado lunes 9 de marzo, con la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público y la presentación de los primeros testigos, entre ellos Juan Geraldo Mesa, director del Departamento de Habilitación de Centros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), quien aportó documentación que confirma la falta de habilitación del centro.

De igual modo, declaró el consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino, quien presentó una certificación que establece que la imputada no está registrada en el país en ninguna de las áreas de la salud.

Posteriormente, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, escuchó a varios padres de niños afectados, quienes describieron los daños económicos y emocionales sufridos como consecuencia de los servicios ofrecidos por la acusada. Asimismo, coincidieron en que esta se presentaba como neurocientífica durante el ejercicio de sus funciones.

Como parte de las pruebas, y a través de la validación de los testigos, el Ministerio Público incorporó recibos de pago e informes diagnósticos emitidos por el centro, los cuales contenían un sello gomígrafo con un exequátur falso utilizado por Silverio Silien para validar evaluaciones.

El órgano persecutor, representado por las fiscales Magalys Sánchez, María Silvestre y Laura Vargas, también incorporó evidencias documentales, periciales y materiales.

La jueza Milagros Ramírez Cabrera fijó la continuación del juicio para el próximo lunes 23 de enero, fecha en la que el Ministerio Público culminará la incorporación de las pruebas documentales, con el objetivo de demostrar la responsabilidad penal de Elizabeth Silverio Silien y obtener una condena en su contra.

Este nuevo juicio fue ordenado por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que el 10 de octubre de 2025 anuló la sentencia que condenaba a la acusada a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y dispuso la celebración de un nuevo juicio.