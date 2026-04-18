Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio Público inició la presentación formal de la acusación en el juicio que se conoce en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, imputados de cometer una estafa superior a RD$124 millones en perjuicio de más de 200 personas.

De acuerdo con la acusación, los procesados operaban un esquema fraudulento de captación irregular de dinero mediante falsas promesas de inversión en el mercado de valores, utilizando la empresa Pipschasers Capital.

El expediente establece que lograron captar aproximadamente RD$124,575,700 provenientes de las víctimas, configurando un esquema de estafa a gran escala.

Cargos y base legal

El Ministerio Público sostiene que los acusados violaron múltiples disposiciones legales, entre ellas:

Artículos 265, 266 y 405 del Código Penal (asociación de malhechores y estafa)

Artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología

Artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores

Artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Presentación de pruebas

La acusación es presentada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, encabezada por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

Durante la audiencia, el órgano acusador inició la incorporación de pruebas testimoniales, consideradas clave para sustentar el caso.

“Estas pruebas forman parte de los más de 400 elementos probatorios que respaldan el expediente acusatorio”, explicó Tavárez Gil.

Desarrollo del proceso

El tribunal está integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, quienes aplazaron la audiencia para el lunes 20 de abril de 2026 a las 9:00 de la mañana, cuando continuará la presentación de pruebas.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio tras acoger la solicitud del Ministerio Público.