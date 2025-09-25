MPD califica de nueva retórica maquillada discurso de Luis Abinader en la ONU

Fuente externa

SANTO DOMINGO. El Movimiento Popular Dominicano (MPD afirmó este jueves que el discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader en la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvo lleno de falsedades y de un supuesto avance del desarrollo económico del país.

En su alocución en la ONU el mandatario dominicano dijo que “hemos logrado reducir la pobreza moderada de 25.8 % en 2019 a 18.05 % en el primer trimestre del 2025; y la subalimentación descendió de 8.6 % en 2018 a 3.6 % en 2025”, estadísticas que, a juicio de la organización de izquierda, no se corresponden con la cruda realidad que vive el pueblo.

Agrega el MPD, que Luis Abinader usó la retórica más retorcida esta vez, que las anteriores intervenciones en el susodicho organismo, pues, al destacar la llamada multilateralidad internacional parecía subido en un balancín; que lo hacía hundirse más en el fango de las mentiras y el descrédito.

En una declaración firmada por su Comisión Política y el Departamento Internacional, el MPD considera que el presidente Abinader reeditó la ficción de país que trató de venderle a la comunidad internacional; cuando la realidad es otra, debido a que el discurso de marras no concuerda con la realidad nacional, “realidad ésta que muestra a la República Dominicana tal cual enciclopedia de escándalos de corrupción y deficiencias de seguridad total, entre otras cosas”.

El tema haitiano

“Al referirse a Haití, Luis Abinader vuelve a reeditar su posición de servilismo. Su supuesta preocupación por dicha nación es una pose hipócrita. En cuanto a lo climático vaciló, sólo haciendo menciones generalizadas; para así no chocar con la actitud radical en ese orden de otros contra Donald Trump”, indica la organización revolucionaria.

El MPD se pregunta, ¿es que Luis Abinader nos cree tontos, hablando de crisis climáticas mientras protege a la Barrick Gold y otras empresas extranjeras; al igual que la crisis de Loma Miranda, donde desde su llegada al poder, nada ha resuelto, sino que se ha agravado la situación?

De igual manera, Abinader en el orden internacional hizo causa común con el sionismo israelí y la política del presidente Donald Trump al no hablar ni por asomo del reconocimiento del Estado palestino.

“De hecho, creemos firmemente, que él no está de acuerdo con la gran mayoría de las naciones y gobiernos que luchan por la paz y el nuevo Estado palestino, y sí da automáticamente un espaldarazo al genocidio sionista en la franja de Gaza”; concluyó la organización revolucionaria y marxista-leninista de República Dominicana.