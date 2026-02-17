Muere a los 84 años Jesse Jackson, ícono de la lucha por los derechos civiles en EE.UU.

Democracy Now .-El reverendo Jesse Jackson, reconocido líder del movimiento por los derechos civiles y dos veces candidato a la presidencia de Estados Unidos, ha fallecido a los 84 años de edad en su casa de la ciudad de Chicago.

Jackson formó parte del círculo más cercano del doctor Martin Luther King Jr., junto a quien marchó a favor de los derechos civiles. El reverendo estaba con el doctor King cuando este fue asesinado en 1968 en la ciudad de Memphis, estado de Tennessee. Por otro lado, Jackson, quien fundó y presidió la organización Rainbow PUSH Coalition, cuya sede se encuentra en Chicago, fue el primer afroestadounidense en saludar al presidente sudafricano Nelson Mandela cuando este salió en 1990 de la cárcel. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo Jesse Jackson cuando, en 2017, habló con Democracy Now! sobre la ampliación del derecho constitucional al voto, poco después de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos.

Reverendo Jesse Jackson: “Cuando obtuvimos en 1965 el derecho al voto, la población negra no podía votar. Las mujeres blancas no podían servir como jurados en el sur. Los jóvenes de 18 años no podían votar. Las elecciones no eran bilingües. La votación se realizaba solo en inglés. Pero pudimos contra eso, y logramos obtener representación proporcional y democratizar la democracia”.