Muere Carlos Manzo, alcalde de Uruapan tras atentado

Fuente externa

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, murió este sábado luego de que fuera atacado con un arma de fuego durante la inauguración de la décimo octava edición del Festival de Velas, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla a través de sus redes sociales. Informo el Medio Local elsoldemorelia.

El mandatario michoacano condenó la agresión contra el alcalde donde también resultó abatido un presunto responsable y fueron detenidos otros dos más que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se acredite su participación en el delito.

“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida”.

La muerte del edil también fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza el titular Omar García Harfuch, la cual señaló que en la llamada Perla del Cupatitzio ya se encuentran personal de Seguridad resguardando la Plaza Principal donde ocurrió el ataque.

“Las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”.

Tras la agresión, el mandatario municipal fue trasladado a un hospital de la también conocida como la Capital Mundial del Aguacate para que recibiera atención médica, sin embargo, no logró sobrevivir y falleció dentro de las instalaciones al no reponerse de las heridas de bala.

Durante el ataque, también la dependencia estatal también fue herido el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Uruapan, Esteban Constantino Magaña, mismo que también fue llevado a una unidad médica para que fuera atendido. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud. :fUE /elsoldemorelia/