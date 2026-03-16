Muere el periodista Joaquín Caraballo Martínez en accidente de tránsito

Por Genris Garcias/Vigilante informativo

SANTO DOMINGO, RD.- El periodista Joaquín Caraballo Martínez murió la noche de este domingo en un trágico accidente de tránsito en el Distrito Nacional.

Caraballo Martínez de 44 años, se desempeñaba como director de la página web y redes sociales, de Noticias SIN.

Durante casi una década formó parte del equipo del periódico Diario Libre, donde se desempeñó como periodista de la sección de Economía.

Ambos medios expresaron sus condolencias por el fallecimiento del periodista y se solidariza con sus familiares y allegados.

Le sobreviven sus padres, Meraldo Caraballo y Rafaela Martínez. También sus hermanos José, Soris, Yudys, Enmanuel, Leonel y Merlin.

El periodista era padre de Crismeiriy Arlette Caraballo.

Diariolibre.com informa que el comunicador oriundo de la provincia Monte Plata fue reconocido en octubre de 2025 con el galardón Premio Juan Pablo Duarte Comerciante a la Excelencia Periodística, distinción otorgada por su destacada trayectoria en el periodismo económico.

En 2024 también fue reconocido con el premio a la Excelencia Exportadora 2024, por sus aportes informativos al sector económico desde su labor periodística.

La muerte de Caraballo ha generado pesar en el ámbito periodístico, donde era valorado por su trabajo especializado en economía y comercio, especialmente por su carisma y la cercanía con la que cultivó amistades dentro y fuera del ámbito periodístico.

Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.

De inmediato, tampoco se han dado a conocer detalles de las honras fúnebres.