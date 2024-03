Mujeres maltratadas y asesinadas

Por María Hernández

El 8 de marzo se recordó en todo el mundo, con diversos actos, el Día Internacional de la Mujer y, en esta oportunidad como en sus orígenes, las mujeres han sido víctimas de todo tipos de maltratos y en muchos casos de desapariciones y asesinatos.

En la República Dominicana tanto el pasado año como en este 2024 los feminicidios no han parado y las formas de exterminio de la vida de muchas mujeres dan ganas de llorar.

Recientemente, una joven fue rociada con gasolina, en nuestro país, por el solo hecho de haber estado hablando con otro hombre y pocos días después murió.

También, una joven que era acosada en su trabajo fue encontrada sin vida, con signos de violencia y tortura en unas tuberías de la propia empresa donde trabajaba, relato espeluznante que todavía mantiene al país consternado.

En nuestro país, algunos hombres han eliminado a sus parejas frente a sus hijos y en un caso muy reciente una pareja que peleaba terminó arrebatándole la vida a su pequeño hijo con una arma blanca.

Muchos agresores se olvidan que han venido al mundo desde las entrañas de una mujer: » La mujer es la madre de la mitad de la humanidad y de la otra parte también. La madre de todos los vivientes como lo resalta la Biblia en el Génesis.

Se recuerda que el Día Internacional de la Mujer tuvo su origen en 1917 en Rusia, cuando miles de mujeres se lanzaron a las calles en contra de la guerra y fue una protesta que desembocó en la revolución y que marcó la fecha del Día Internacional de la Mujer.Se trató de una huelga que continúó por varios días y acabó forzando la salida del zar del poder, como lo publica en un escrito BBC News.

Así lo explica la historiadora estadounidense Temma Kaplan, en On the Socialist Origins of International Women’s Day («Sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer»).

La fecha en la que inició esa huelga de las mujeres rusas en el calendario juliano, entonces el de referencia en Rusia, fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo, y esa es la fecha en que se celebra ahora.

La escritora Kaplan narra en su libro que los trabajadores de la metalúrgica se unieron a la protesta de las mujeres a pesar de que los Bolcheviques veían la movilización como precipitada y fue el 25 de febrero, dos días después de que comenzara la insurrección de las mujeres, en el Día Internacional de la Mujer, que el zar ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las mujeres.

Las mujeres han sido objeto de maltrato por años en todos los órdenes. En nuestro país, hace apenas unos días una joven mujer perdió la vida por la negativa de un centro de salud a darle la oportunidad de vivir por no realizarle un aborto terapéutico aún sabiendo que su vida corría peligro.

Sin embargo, la mujer se levanta y en todos los escenarios da muestras de valentía, como en Rusia, donde la viuda del disidente de ese país Navalny ha prometido continuar la lucha de su malogrado compañero, sin importar que al hacerlo se arriesga a perder su propia vida.

En las guerras que aún se mantienen entre Rusia y Ucrania y entre Israel y los palestinos el grueso de los fallecidos hasta hoy corresponde a mujeres y niños.

En el 2020, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana invitó a las autoridades y a la sociedad de nuestro país a unirse a la “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres’’, que conmemoró el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), que fue la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo», como se destaca en el portal dominican republic.un.org.

En la actualidad, a nivel mundial, las mujeres son maltratadas en muchos países en donde se les niega el derecho a la educación, a vestir como desee y a no mantener su cuerpo amordazado por las túnicas, a compartir de manera normal con otros hombres, a la libertad de religión sin que para ello tenga que haber guerras, a participar de manera igualitaria en la sociedad como el hombre en el hogar, el trabajo, en los estudios, en todas partes.

La lucha de las mujeres por lograr su independencia de los hombres seguirá mientras haya abusadores que piensen que las féminas son un artículo de su propiedad.