Municipio Santo Domingo Este contará con cementerio privado más moderno del país  

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Santo Domingo Este, República Dominicana. — El empresario Joaquín Hilario anunció la puesta en marcha de un ambicioso proyecto que transformará el modelo de servicios funerarios en el municipio Santo Domingo Este , mediante la construcción del parque cementerio privado más moderno de la República Dominicana: Parque Cementerio Jardines del Recuerdo.

La iniciativa surge como resultado de una alianza estratégica entre la empresa GRESEFU y el empresario e inversionista Germán Blanco, quienes tendrán a su cargo el desarrollo de este innovador concepto funerario que combinará tecnología, naturaleza, arquitectura moderna y un enfoque humano integral.

El proyecto será desarrollado en la avenida Ecológica, una de las principales arterias del municipio, lo que permitirá una conectividad eficiente, estimándose que cualquier sector de Santo Domingo Este podrá acceder al parque en menos de 20 minutos.

Durante su intervención, Hilario destacó que la obra generará aproximadamente 300 empleos fijos, impactando de manera positiva la economía local y dinamizando el desarrollo de la zona.

Jardines del Recuerdo será concebido bajo un enfoque moderno, ecológico y profundamente humano, integrando servicios especializados de tanatología ,varias capillas de velación totalmente equipadas, habitaciones de descanso para familiares, amplias áreas de desahogo emocional y acompañamiento, facilidades de financiamiento hasta siete años, crematorio de última generación,Iglesia para actividades litúrgicas y ceremoniales.

El entorno del parque estará diseñado como un espacio natural de recogimiento, con jardines, paisajismo de alto nivel y elementos ecológicos como fuentes y áreas verdes que promuevan la paz y la reflexión.

El desarrollo contará con la participación de paisajistas Latinoamericanos y del Caribe, quienes aportarán diseños innovadores para garantizar un ambiente armónico, respetuoso y estéticamente vanguardista.

La gestión integral del proyecto estará a cargo del inversionista Germán Blanco, en conjunto con GRESEFU,el empresario posee más de 50 años de experiencia en la creación y administración de cementerios privados en más de cinco países, incluyendo un proyecto ya establecido en Santiago de los Caballeros.

En sus declaraciones, Joaquín Hilario exhortó a los empresarios nacionales a invertir en Santo Domingo Este Costa Del Faro, destacando el potencial de crecimiento del municipio y las condiciones favorables para el desarrollo de proyectos de alto impacto.

Asimismo, valoró positivamente la gestión del alcalde Dio Astacio, resaltando lo que calificó como un trabajo enfocado en el desarrollo, la organización y la proyección del municipio hacia estándares modernos.

El Parque Cementerio Jardines del Recuerdo representa una evolución en la forma de concebir los espacios funerarios en la República Dominicana, integrando tecnología, naturaleza y sensibilidad humana en un solo lugar.

Este proyecto no solo busca ofrecer un servicio, sino crear un entorno digno, moderno y respetuoso, alineado con las necesidades actuales de la sociedad dominicana.

«Santo Domingo Este está listo para proyectos de gran escala que dignifiquen la vida, incluso en sus momentos más sensibles». expresó Hilario.