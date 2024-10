Nada es igual sin ti Robert Vargas; así debe de ser.

Por Jarlen Espinosa

Santo Domingo, RD. – La perdida de un ser querido duele, sin embargo, la resignación es la frisa que utiliza el tiempo para cubrir el corazón cuando sopla con fuerza de huracán el frío de los recuerdos, pero, con Robert Vargas es otra cosa, el Senséi estuvo, está y estará.

Sin su presencia nada es igual y nunca lo será, así debe de ser. Está dentro del renglón de esos seres excepcionales que no pasan desapercibidos por el planeta tierra, por la vida.

Hoy muchos te rinden homenaje en las redes, así debe de ser…

Muchos te pensamos, no solo hoy…

Estás en muchas partes, y como dice tu lápida, «tu legado nunca morirá». ¿Dime Robert Vargas, qué decir de ti que otros no hayan dicho, o que otros no sepan? Sabes que nada es igual sin ti, y así debe de ser…

No todos los días se ve un ser humano con tus convicciones, tus valores, con ese desprendimiento del conocimiento y deseo de que el prójimo se supere, e incluso sin importar que algunos sean descendientes de Caín. ¿Qué cómo han sido las cosas? Como me dijiste en vida.

Buitres que se acercaron como aves carroñeras en busca de picotear lo que no crearon, aquello en lo que ni confiaron, ni creyeron.

Ay Senséi…

Tal como dijiste, «ellos no vienen por mí, vienen por que tengo algo que les interesa, el medio», y así fue.

Como me narraste en vida que sería ha sido, el que vio que no pudo pescar en río revuelto se alejó, y decenas de los que visitaban ya no visitan.

Ni un hola le escriben a Cinthia, otros tantos le saludan y hablan con ella, y con razón, tiene algo que ellos quieren, y que gracias al trabajo de ella y su dedicación no han logrado destruir, el medio.

Quieren verse allí, figurear en el principal periódico digital de Santo Domingo Este con incidencia nacional e internacionalmente.

¿Qué si han intentado extinguirlo? Tú sabes que eso venía.

Han aplicado el juego del hambre, y hasta han inyectado capital a otros medios…

Pero adivina…

Fuap…

Ni así logran destronar a Ciudad Oriental como el medio digital más leído de Santo Domingo Este.

Jajajajajajaja…

Acabo de imaginarte sonreír a labios cerrados y mover tus cejas de arriba hacia abajo, bailando con tus puños cerrados moviéndote de izquierda a derecha y viceversa, como solías hacer.

Aún conservo tus fotos y vídeos, no te mentiré, sabes que evado verles, tú sabes la razón, aún así me choco de vez en cuando y se escapan uno que otro suspiro.

Bueno, te dejo tranquilo, hablamos luego, déjame seguir mirando la falsedad de las sonrisas y cuidarme de la maldad de los abrazos que vienen de los hipócritas.

Como hacías tú.

Nada es igual sin ti Robert Vargas; así debe de ser.