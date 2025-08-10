Fuente Externa

SAN PEDRO DE MACORÍS, RD.- El técnico argentino Néstor -Ché- García fue reconocido por la dirigencia deportiva de San Pedro de Macorís tras concluir este sábado los entrenamientos del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores que se realizaron en el polideportivo Rolando Ramírez del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

García recibió una placa de parte de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), que preside Fausto Paulino, junto a Carlos Dijol, quien funge de tesorero.

A Paulino y Dijol le acompañaron en la entrega del reconocimiento al Ché García, Bryan Maia, secretario general de la Alcaldía Municipal de SPM; la gobernadora provincial Yovanis Baltazar; Miguel Jiménez, director provincial del Ministerio de Deportes; los exjugadores Domingo Rosario y Omar Fernández; la selección nacional femenina Angie Hodge; Aneudy Rivera, gerente general de los Indios de SFM; y Joel Rivera, entre otros.

Por igual, estuvieron presentes Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), y su vicepresidente Junior Páez (Jipy), quien además es el gerente general de la selección de basket de mayores, y el secretario general, Israel Altagracia.

También, contaron con la presencia de Raymundo Gantier, presidente de la Unión Deportiva de San Pedro de Macorís (Udepema); Néstor -Yuyú- Alcalá y Eliot Durán.

La actividad se realizó después de concluir los entrenamientos ante la asistencia de una gran camada de entrenadores petromacorisanos que vieron las instrucciones del Ché García y su cuerpo técnico a los jugadores, y sobre cómo se maneja un equipo nacional.

Por su lado, Uribe resaltó la asistencia de los presidentes de Asociaciones de Baloncesto de la Región Este, Ricardo Domínguez, de Hato Mayor, y Ricardo Sánchez, La Romana.

La selección nacional se prepara desde el pasado lunes 4 de agosto para su participación en el Campeonato AmeriCup 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto, en Nicaragua, que tendrá como sede el polideportivo Alexis Argüello de la ciudad de Managua.

Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.

Los jugadores presentes en las prácticas fueron Ángel Luis Delgado, Joel Soriano, Andrés Feliz, Jean Montero, David Jones, Anyeuri Castillo, Rey Abad, Josué Salazar, Rayner Moquete, Shamille Ballas, Jefry Abreu, Anderson García, Josué Grullón, Bryan Polanco y Gelvis Solano., y en los próximos días se integrarán otros en Santo Domingo.