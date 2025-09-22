Netanyahu: «No habrá Estado palestino»
RT
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado de forma categórica la posibilidad de un Estado palestino independiente, calificando el reconocimiento internacional del mismo como una «recompensa al terrorismo». La declaración constituye una respuesta directa a la iniciativa de varios países de reconocer unilateralmente a la nación.
Dirigiéndose directamente a esos líderes extranjeros en un contundente mensaje de video, Netanyahu afirmó: «Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que están reconociendo un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre. Están recompensando el terrorismo con un premio enorme».
«Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no va a suceder. No habrá Estado palestino al oeste del río Jordán»
Además, el primer ministro recalcó la política de su Administración de expandir los asentamientos israelíes en Cisjordania, prometiendo seguir por este camino.
Netanyahu concluyó señalando que se está preparando una respuesta del Gobierno israelí a los reconocimientos.
«La respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará después de mi regreso de Estados Unidos. Estén atentos», anunció.
Canadá, Australia, Portugal y el Reino Unido han reconocido a Palestina como Estado este domingo, reflejando su compromiso con una solución de dos Estados.