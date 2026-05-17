Ney Arias Lora conquista el primer lugar en el VI Ateneo de Residentes de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología

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SANTO DOMINGO.- El Hospital Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora obtuvo el primer lugar en el VI Ateneo de Residentes, organizado por la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, durante una jornada académica celebrada este sábado en Santiago de los Caballeros.

La distinción fue alcanzada a través de la destacada participación del doctor Euris García, quien representó al centro de salud en el importante encuentro académico que reunió a residentes de seis hospitales del país.

El director del centro, doctor Víctor Rosario, expresó que este reconocimiento representa el resultado del esfuerzo, la disciplina y la preparación constante de los médicos residentes del centro de salud.

“Nos llena de orgullo ver cómo nuestros especialistas continúan destacándose a nivel nacional, demostrando la calidad académica y humana que caracteriza al Ney Arias Lora”, manifestó.

Rosario también resaltó la labor de la doctora María Rodríguez, coordinadora de Residencia del hospital, a quien atribuyó parte importante del éxito alcanzado por el equipo académico del centro de salud.

Sobre el congreso VI Ataneo de Residentes

El evento contó con la participación de 12 residentes y la presentación de casos clínicos reales, en una actividad enfocada en la preparación y fortalecimiento del futuro de la ortopedia dominicana.

El VI Ateneo de Residentes fue realizado en los Laboratorios Rowe, en la avenida Hispanoamericana de Santiago de los Caballeros, bajo la coordinación de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología.

Con este logro, el Hospital Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora reitera su compromiso con la excelencia académica y la formación de profesionales altamente capacitados en el área de ortopedia y traumatología.