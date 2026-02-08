«Niñas de 10 u 11 años»: Espeluznantes detalles de una clandestina fiesta pedófila de Epstein

RT:-Los archivos Epstein siguen dando de qué hablar. Entre las recientes revelaciones, salieron a flote los detalles de lo que habría sido una fiesta pedófila organizada hace más de 20 años por el fallecido magnate financiero para complacer a sus influyentes amistades.

Así lo evidenció una denuncia recibida por el FBI en 2019 sobre la supuesta fiesta que tuvo lugar en verano de 1999. El evento se celebró «en un área privada, aislada», donde «había ancianos y niñas pequeñas», una de las cuales «ni siquiera tenía pechos», probablemente de «tan solo 10 u 11 años», así como «niños pequeños a los que ellos vestían como niñas». «¡Joder, qué mierda es esto! Parece porno infantil», exclamó uno de los presentes al llegar al lugar.

Noticias Relacionadas: Supervivientes de Epstein alzan la voz en televisión durante franja publicitaria de máximo impacto

Cuando una de las asistentes, que aparentemente desconocía de antemano la esencia de la fiesta, quiso marcharse al ver semejantes escenas, Jeffrey Epstein preguntó qué le pasaba y la mujer contestó que no era su tipo de diversión. El financiero preguntó si quería más dinero, pero la mujer rechazó la oferta.

Figuras políticas en el ‘paraíso pedófilo’

«Dijo que recuerda haber visto a Alan Dershowitz [exabogado de Donald Trump] y varias personas más que ahora están involucrados en la política», recoge el texto de la denuncia. Según el testimonio documentado, los organizadores de la fiesta trajeron a los menores en un yate «y al cabo de alrededor de una hora, dejaron otra tanda».

Varios meses después del macabro evento, el acompañante de la mujer le comentó: «¿Te acuerdas de aquella fiesta en la que estuvimos? Una de las niñas pequeñas dijo que la habían violado».

100 dólares por niño

En la denuncia también se hace constancia de cómo los menores de edad terminaban en manos de Epstein: había reclutadores que solían ir a escuelas secundarias en busca de niños, «ofreciéndoles 100 dólares por hacer cosas indignantes».

«Al día siguiente, en el trabajo, (…) le preguntó a (…) por qué hacía eso y ella respondió que llevaba haciéndolo para Epstein desde que tenía unos 14 años».