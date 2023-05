Por Valentín Medrano Peña

“No es justo que se promueva la ausencia de investigación en los procesos penales. Ante una simple denuncia de maltrato de una mujer, sin corroboración, sin investigación, sin pruebas. La respuesta es una orden de arresto automática y sometimiento. No es justo ni legal ni correcto” (Twit).

Los hombres están en dudas, existe la presunción de que son golpeadores de mujeres, abusivos, malas personas. Nadie se toma el tiempo para pensarlos Inocentes, están etiquetados como: PRESUNTOS CULPABLES.

Los hombres están en riesgo, viven en peligro, son presos, solo que respectos de algunos, aún no se han decidido a denunciarlos. Sí, denuncia. Lo único que separa al hombre libre del imputado, arrestado y recluido. Y no puede ser así. No es justo. Es acientífico. La solución de un mal no puede representar otro mal.

Vivir no es solo respirar. Estar preso es estar un poco muerto, muerto por un periodo. Si bien hay que hacer todo para mitigar, para erradicar los feminicidios no debe esto suponer el asesinato del debido proceso y las garantías de derechos, de hombre y mujeres por igual.

Y si existe una denuncia de mal trato debe acelerarse una investigación, aunque sea una mínima investigación, una pequeña investigación, un reducido esfuerzo investigativo, investigación que corrobore embrionariamente lo afirmado. Si así lo hicieren que Dios y la patria os lo premien, pero si no, que se los demanden, y es lo que hago, demandar una investigación, simple…

