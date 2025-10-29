“No hay fondos, dicen en la cooperativa del Ayuntamiento de SDE”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– Una fuente denunciante, que pidió reserva de su nombre, reveló que la Cooperativa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este le ha retenido su dinero desde hace meses, a pesar de haber cumplido con todos los pasos legales para su retiro.

Según contó, el 11 de junio de 2025 solicitó formalmente su desvinculación y la devolución de sus aportes. En ese momento, el personal de la cooperativa le aseguró que en tres meses recibiría su dinero. Pero ya pasaron más de cuatro, y ni el cheque ni una explicación convincente han aparecido.

El 12 de agosto, un contable le informó que pasara a buscar el pago. “Hasta el sol de hoy sigo esperando”, dijo la afectada, quien asegura que luego le salieron con que “no hay fondos” para devolver los ahorros de quienes deciden retirarse.

La situación, según la fuente, podría estar relacionada con la falta de transferencias de fondos por parte de la Alcaldía, que lleva tres meses sin entregar a la cooperativa el dinero correspondiente a los descuentos mensuales hechos a los empleados.

Esa omisión constituye una violación directa a la Ley 127-64 del Régimen Cooperativo y su Reglamento, que establece que los fondos descontados deben ser transferidos a la cooperativa en un plazo máximo de 48 horas después de la retención.

“Con esa medida arbitraria, el ayuntamiento está estrangulando a la cooperativa y la llevará a la quiebra indefectiblemente”, advirtió la denunciante.

La afectada considera que esta práctica viola sus derechos como socia y exige la intervención inmediata del IDECOOP para investigar el manejo interno de la cooperativa y la responsabilidad de la Alcaldía en esta crisis.

Mientras tanto, el silencio de las autoridades municipales aumenta las sospechas de un manejo irregular de los fondos, dejando a decenas de empleados y exsocios sin acceso a su propio dinero.