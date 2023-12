Novena versión Haina de Jazz se convierte en un viaje emocional a través de la diversidad musical

Publicado por Cinthia Polanco

La novena versión del concierto Haina de Jazz, se convirtió en un viaje emocional a través de la diversidad musical, donde celebramos los 50 años de la cultura Hip Hop, la apertura estuvo a cargo de Los Bboy Chico Breaking, quienes sumergieron al público en los cuatro elementos de esta cultura.

Junior Soriano (El Psiquiatra) destacado rapero de este municipio, en coordinación Dommy Daniel, entraron al escenario con los temas “Por qué somos tan crueles” y “Que me dejó el tigueraje a mí” enviando un mensaje a los jóvenes para que se alejen de las calles y de la delincuencia.

Los directivos de la Fundación Haina de Jazz y el presidente de la Fundación Municipios al Día, hicieron entrega de un reconocimiento al saxofonista Jorge Ruiz, por sus aportes a la música dominicana y homenaje póstumo al señor Tino Peña, y agradecimiento al grupo Noticias Nacionales RD.

Entrò al escenario el guitarrista Sebastiàn Murena, quien interpretó temas como: Full House, Will you still be mine, Weekend in LA, Mambo Inn, Lolita, Bésame mucho, South of the border, Good and Groovy, Struttin with some barbecue, quien cautivò al público, quienes con sus aplausos le devolvieron la gratitud por su trabajo.

El Proyecto Piña Duluc, hizo un cierre espectacular que permanecerá en la memoria de todos los presentes que se dieron cita al Aula Cultural del liceo modalidad en artes, profesor Manuel Féliz Peña, la noche de este sábado 2 de diciembre, Día del Jazz en Haina.

Con los aplausos del público, Jonathan Piña Duluc y su banda, iniciaron su presentación con el Pambiche en Mi menor (Pambiche Funk) Tema B del piano trio (A lo maco Jazz) Del Concierto (Mangulina Jazz-fusión) Lazy (Compa Jazz) Juan Gomero (Pambiche Funk) Juanita Morel (Pambiche tradicional Jazz) Tema Raro (Gaga Avant-Garde Jazz, Con Flow (Merengue de Calle Jazz) Año Nuevo (Pambiche-Maco Jazz-fusión) Caña Brava (Pambiche Jazz-Fusión) No me Diga Ná (Congo-Pambiche Jazz) El Tema (Sarandunga Bomba Jazz-fusión)

Cada nota, cada acorde, y cada palabra rimada se tejieron juntas para crear una sinfonía única, celebrando no solo la música, sino también la rica historia de la cultura Hip Hop.

El concierto estuvo conducido por el destacado locutor y productor Enmanuel Ventura, quien estuvo acompañado de la periodista y locutora Xiomara Méndez, con la producción de DI Intertaiment, de los hermanos Eric y Leric Matos, con la producción general del periodista y gestor cultural Ángel Rafael Feliz.

El concierto Haina de Jazz se erigió como más que un concierto; fue una experiencia en la que la diversidad musical se fusionó con la esencia de la comunidad, dejando un eco perdurable de alegría y aprecio.