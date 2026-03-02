«O se enfrentarán a una muerte segura»: El mensaje de Trump al CGRI y al Ejército iraní

RT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este domingo una nueva declaración sobre Irán, asegurando que las operaciones militares de su país e Israel contra la República Islámica continuarán hasta que se alcance todos los objetivos.

Por medio de un video de seis minutos publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense también instó a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y al Ejército iraní a que depongan las armas.

«En las últimas 36 horas, EE.UU. y sus aliados han lanzado la Operación Furia Épica, una de las ofensivas militares más grandes, complejas y abrumadoras que el mundo haya visto jamás», aseveró Trump, añadiendo que han atacado «cientos de objetivos en Irán», incluidas instalaciones de los CGRI y sistemas de defensa aérea.

Continuó diciendo que «en cuestión de minutos» se destruyeron nueve barcos en la base naval iraní, además de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

Asimismo, aseguró que «todo» el mando militar de la nación persa «también ha desaparecido», y que «muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas; quieren inmunidad».

«Nuestra determinación nunca ha sido tan firme»

«Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza, y continuarán hasta que se alcancen todos nuestros objetivos», declaró, agregando que Irán «podría haber hecho algo hace dos semanas, pero no pudieron llegar [a un acuerdo] a tiempo».

Trump citó las cifras del Comando Central estadounidense (CENTCOM) de que tres de sus militares han fallecido durante las hostilidades contra Irán. «Lamentablemente, es probable que haya más [bajas] antes de que termine. Pero EE.UU. vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra contra la civilización», advirtió.

«Nuestra determinación y la de Israel nunca ha sido tan firme. EE.UU. es ahora, una vez más, la nación más rica y, con diferencia, la más poderosa del mundo. Pero la única razón por la que disfrutamos de la calidad de vida que tenemos […] es porque hemos hecho cosas que otros no pueden hacer», afirmó.

En este sentido, instó a los miembros del CGRI, al Ejercito y la policía iraní «a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura». Además hizo un llamado a «los patriotas iraníes que anhelan la libertad, para que aprovechen este momento» y recuperen su país