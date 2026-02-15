“O se van o los sacamos”: protesta en Los Mina exige justicia por adolescente asesinado

Por Cinthia Polanco

Con cartelones en mano y consignas encendidas, miembros de la organización La Antigua Orden, junto a comunitarios y familiares del adolescente Naurel Nizael Medina, marcharon este domingo por distintos puntos de Los Mina, en Santo Domingo Este.

La manifestación fue convocada tras la muerte del menor, quien falleció a causa de heridas provocadas con arma blanca. Según versiones ofrecidas por familiares, el presunto agresor sería un ciudadano haitiano y el hecho habría estado motivado por celos relacionados con una novia. Las circunstancias exactas del caso se encuentran bajo investigación.

Durante el recorrido, los manifestantes coreaban consignas como: “¡O se van o los sacamos!”, mientras exigían justicia por el adolescente.

La marcha fue acompañada por agentes de la Policía Nacional, miembros del Dicrim y unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con el objetivo de evitar incidentes.

Ángelo Vázquez, líder de La Antigua Orden, tomó la palabra al concluir el recorrido.

“Hoy hemos venido a apoyar a la familia de este joven de catorce años. Eso le puede pasar a cualquiera, con la situación que se vive actualmente en el país”, expresó.

En su discurso, cuestionó la política migratoria y aseguró que, de haber estado actuando las autoridades competentes, “esto no hubiera pasado”. Acto seguido, otorgó un plazo de diez días, contados a partir de este domingo, hasta el 25 de febrero, para que los nacionales haitianos abandonen el sector Los Mina.

“Si no lo hacen, vamos a ir puerta por puerta para sacarlos”, advirtió, colocado en la primera fila del acto.

También arremetió contra la clase política, señalando que “este es el fin de los políticos traidores” y que “o hacen lo que el pueblo pide o el pueblo va a terminar con ellos”.

Los presentes rindieron un minuto de silencio por la muerte del adolescente. Durante el acto, algunos manifestantes criticaron que, según dijeron, otras tragedias han recibido mayor atención pública, mientras que el caso del menor —afirman— no ha tenido el mismo eco.

La hermana del joven agradeció públicamente a La Antigua Orden y a los ciudadanos que participaron en la marcha.

“Si no es por ustedes, la muerte de mi hermano no habría tenido eco”, expresó visiblemente afectada.

Sostuvo además que, según informaciones que maneja la familia, podría haber más personas involucradas en el hecho, por lo que pidió a las autoridades esclarecer completamente lo ocurrido.

“Que quien sea que tenga que pagar, pague. Que la muerte de mi hermano no quede impune”, reclamó.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe público detallado sobre el avance de la investigación. El caso ha generado indignación en el sector y ha reavivado tensiones en torno al tema migratorio en la zona.

Mientras tanto, el dolor de una familia se mezcla con la rabia de una comunidad que exige respuestas.