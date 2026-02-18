Por Jose Caceres

SANTO DOMINGO ESTE.- Al conmemorarse este día 18 de febrero el “Miércoles de Ceniza”, donde se inicia el tiempo litúrgico de la cuaresma en la iglesia católica y en un hecho sin precedentes, la Diócesis Stella Maris está invitando a todos los feligreses de la demarcación a la misa a celebrarse en el primer nivel “Plaza de las Estrellas”, en el establecimiento comercial “Mega-Centro”, a las 3:30 de la tarde, ubicado en las esquinas de la Avenida San Vicente de Paúl con Carretera Mella.

La información la dio a conocer el obispo de la Diócesis Stella Maris,de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra, Manuel Ruiz de la Rosa, en un comunicado de prensa.

“Ven con nosotros, la familia, sus padres, hijos, abuelos y allegados para participar en la misa de miércoles ceniza en Megacentro, donde nos vamos a encontrar para el inicio de la cuaresma de la Iglesia Católica y la Diócesis Stella Maris desea que nos acompañe como hermanos en la fe”, añadió Ruiz de la Rosa.

Afirmó que este miércoles se inicia el período de 40 días antes de la Pascua en el que los cristianos están llamados a la conversión, la penitencia y la preparación espiritual para el Triduo Pascual (Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo).

“Esta fiesta de la Iglesia Católica comienza con el miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo con la Misa de la Última Cena”, insistió.

Expresó que a los cientos de fieles se les colocará en su frente la ceniza en la misa, la cual se bendice y se impone en la frente la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.