Obispo Stella Maris, Manuel Ruíz, llama a la familia a vivir una “Semana Santa Santamente”, en orden y paz

Por José Caceres

SANTO DOMINGO ESTE.- La Diócesis Stella Maris en Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra, llamó a la familia dominicana a que se recoja junto a los suyos para vivir una “Semana Santa Santamente”, en todas las parroquias con fe y orden; al tiempo que señaló que esperan a los feligreses a la misa de este próximo domingo de Ramos para dar inicio a la Semana Santa 2026.

La información la dio a conocer el obispo de Stella Marís, Manuel Antonio Ruíz de la Rosa, en un breve despacho de prensa.

“Tendremos lunes, martes y miércoles de la semana próxima los retiros para dar inicio al momento más importante que el Triduo Pascual, estamos viviendo casi los 40 días de cuaresma que terminará el jueves santo y donde renovaremos las promesas de los sacerdotes”, dijo el obispo Ruiz.

Manifestó que el jueves santo se celebrará la misa crismal en todas las Diócesis, donde se bendecirán los aceites de los enfermos, el santo crisma y los catecúmenos que se van a bautizar y el santo crisma.

En la tarde del Jueves Santo se hará el lavatorio de los pies y la misa conmemorativa de la última cena del señor.

También se visitarán unas siete o nueve parroquias para ver los monumentos donde estará el santo cristo.

Dijo que el viernes santo harán un vía crucis en Santo Domingo Este y en Boca Chica y en la tarde el Santo Entierro.

El sábado estará dedicado al silencio y en la noche la vigilia pascual, la más importante de toda la iglesia católica. Comienza fuera de los templos con fogatas para luego entrar a las parroquias a oscuras y se canta el pregón pascual.

El domingo cinco de abril, Día de la Resurrección, en la madrugada se hará la misa del día y en Stella Maris tendrán una celebración festiva al mediodía, donde habrá un helicóptero que pasará con un cristo resucitado por los cielos y a las tres de la tarde en el Río Ozama se celebrará una procesión festiva con barcos y banderas señalando a viva voz que cristo ha resucitado.