Observatorio de Medios Digitales anuncia nominados a Premio Nacional de Periodismo Digital 2024

El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos anunció este viernes a los nominados al Premio Nacional de Periodismo Digital 2024, evento a realizarse el próximo 26 de noviembre con el patrocinio del Banco Popular y el Consorcio Energético Punta Cana-Macao.

En ese sentido, la presidenta del Observatorio, periodista Cristal Acevedo, informó que la ceremonia de entrega será realizada en la sala Aida Bonnelly del Teatro Nacional, a las 7:00 de la noche.

Además, del Banco Popular y el Consorcio Energético Punta Cana-Macao, el Premio también cuenta con el respaldo de Grabo Estilo y Aden Business School.

Con respecto a los nominados al Premio, explicó que la lista está compuesta por los medios digitales, comunicadores y periodistas que en el último año han trabajado arduamente en la mejora del contenido que producen para la web.

La lista de nominados es la siguiente:

Periodista digital del año

Joan Santana

Miguel Ángel Herrrera

Ricardo Oviedo

Shaddai Carolina Eves Feliz

Mejor periódico nativo digital

deultimominuto.net

elpregonerord.com

enredadord.com

hackeandoelsistema.net

pinceldigital.do

Mejor reportaje en digital

Distribución, el talón de Aquiles del cine dominicano escrito por Karla Alcántara en acento.com.do.

Elmiranda de la Cruz, “el cáncer de mama me derribó más no me destruyó”, escrito por María Ramos para elcaribe.com.do.

La pesca como engranaje económico y sostén del turismo dominicano, escrito por la periodista María Jiménez para elnuevodiario.com.do.

Ríos de Higüey languidecen entre plásticos y aguas residuales, escrito por Mayerlin Martínez para mdigitalrd.com.

Oro en San Juan, ¿desarrollo o amenaza ambiental?, escrito por Lorian Cuevas para el elavancemedia.com.

Mejor proyecto de innovación en medios digitales

diarioagropecuario.com

Editoriales de multimedios Panorama

En menos de un minuto del periodista Hanobi Delgado

inmobiliario.do

Mejor programa de medios digitales

Finanzas con humor en YouTube

Con la doctora Controversia de El Nuevo Diario

Conecta2 con Ana Inoa de Xtra86.net

Enfrentados de El Nuevo Diario

Mejor versión digital de un medio impreso

Diario Libre

El Nuevo Diario

Periódico Hoy

Listín Diario

Mejor periódico digital de salud

actualidadmedica.com.do

diariodesalud.com.do

resumendesalud.net

saludnews.net

Mejor periódico digital de deportes

Impactodeportivord.com

futboltotalrd.com

momentodeportivord.com

piodeportes.com

Mejor periódico digital de espectáculos

fuegoalalata.do

herrerafarandula.net

luminariastv.com

masvip.com.do

Mejor periódico digital de turismo

infoturdominicano.com

recorriendoconsalvador.com

touringdominicanrepublic.com

visitantes.do

Mejor periódico digital de economía

eldinero.com.do

lasfinanzasrd.com

rdtributa.com.do

ritmoeconomico.com

Mejor periódico digital del Sur

avanceprovincial.com.do

diariovision.do

lalupadelsur.com

ocoaenred.com

Mejor periódico digital del Cibao

eljacaguero.com.do

elnaguero.com

tenarenses.com

tuvozrd.com

Mejor periódico digital del Este

bavarodigital.net

juniornoticias.com

viphatomayor.com

yamasadigital.com

Mejor periodista en redes sociales

Ramón Tolentino

Ricardo Nieves

Roberto Cavada

Nuria Piera

Mejor nuevo medio digital

elavancemedia.com

elnavegadord.com

eltestigo.do

panorama.com.do

saturno.com.do

Mejor podcast

Azul podcast

Cuéntame más podcast

El nuevo diario podcast

Pesos pesados podcast

Mejor diseño Web

eltestigo.do

deultimominuto.net

diariodelpais.com

panorama.com.do

Para evaluar al conjunto de nominados, el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos conformó un jurado, encabezado por el veterano periodista José Rafael Sosa.

Además de las categorías a evaluar, el jurado tendrá a su cargo escoger al periodista que se le otorgará el Premio Nacional de Periodismo Digital 2024.

Con respecto a los criterios de selección de los ganadores, el jurado tomará en cuenta la calidad del contenido, el tratamiento a la información y que los medios, comunicadores y periodistas cumplan con las características del periodismo digital.

En adición a Sosa, en el jurado hacen parte el presidente del Colegio Dominicano de Periodista, Aurelio Henríquez; el presidente del Círculo de Reporteros Gráficos, Corpus Montero; la presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, Hilda Peguero y el presidente de la Asociación de Medios Digitales de Santo Domingo, Miguel Ángel Gutiérrez.