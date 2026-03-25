OGRI-UNICARIBE analiza en panel cambios geoestratégicos e impacto en AL

El panel donde se abordó el tópico de amplio alcance en la geopolítica actual estuvo encabezado por diferentes personalidades y expertos en el tema que es tendencia global

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Santo Domingo, República Dominicana – La Universidad del Caribe (UNICARIBE), a través del Observatorio de Geopolítica y Relaciones Internacionales (OGRI-UNICARIBE), realizó con éxito el panel titulado “Cambios geoestratégicos: Impacto en las Américas y el Mundo”, con el objetivo de generar un espacio académico para el análisis de las transformaciones en el escenario internacional y sus implicaciones regionales.

El evento tuvo lugar el pasado martes en el salón Estrella del edificio de posgrado de la institución.

Contó con la participación del Dr. Ricardo Ramírez, Rector de UNICARIBE autoridades de la alta casa de estudios superiores, expertos en geopolítica, académicos, estudiantes y delegaciones de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

La jornada inició con un saludo a los presentes, seguido por las palabras de bienvenida del Dr. Emilio Mínguez Torres, vicepresidente del Consejo de Directores de UNICARIBE, quien resaltó “la importancia de fomentar el debate académico sobre los desafíos globales contemporáneos.”

A continuación, el Dr. Pelegrín Castillo, coordinador del OGRI-UNICARIBE, ofreció una introducción al panel, destacando la necesidad de comprender los cambios geoestratégicos en un contexto internacional dinámico y complejo, así como sus posibles repercusiones para la República Dominicana.

El panel se desarrolló en dos segmentos. En el primero, moderado por el Dr. Manuel Núñez, participaron como panelistas el Lic. Joaquín Ricardo García, ex canciller de la República; el Dr. Nelson Espinal Báez; el General Miguel Ángel Cordero Mejía; y el Prof. Felipe Cuello Pérez.

El segundo segmento, moderado por el Dr. Iván Gatón, contó con la intervención del Teniente General ® ERD, José Miguel Soto Jiménez, exministro de Defensa; el Dr. Alberto Reyes, ex viceministro de Hidrocarburos; el Dr. Juan González, académico y el Embajador Hugo Guiliani Cury.

En esta parte, se abordaron temas vinculados a la geopolítica, los nuevos equilibrios de poder y su impacto en las Américas.

Durante el evento se resaltó el alcance y la profundidad del reordenamiento del orden internacional, las transformaciones en la guerra, las interconexiones entre escenarios de conflicto a nivel global y el surgimiento de nuevas relaciones panamericanas.

La actividad concluyó con una activa participación del público, reafirmando el compromiso de UNICARIBE y del Observatorio de Geopolítica y Relaciones Internacionales con la promoción del conocimiento, el pensamiento crítico y el análisis de los principales temas de interés global.