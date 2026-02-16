Onesvie fortalece programa Mesa Sísmica como plataforma nacional para reducir riesgos y vulnerabilidades estructurales

Fuente externa

Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) continúa fortaleciendo el Programa “Mesa Sísmica RD”, como la principal plataforma técnica de coordinación interinstitucional del Estado dominicano para la prevención del riesgo sísmico, la evaluación estructural y la resiliencia de infraestructuras críticas a nivel nacional.

La Mesa Sísmica, constituye un espacio estratégico de articulación entre instituciones del Estado, la academia, sociedades científicas y organismos de respuesta, con el objetivo de consensuar lineamientos técnicos, articular políticas públicas y orientar la toma de decisiones basadas en evidencia científica en materia de prevención sísmica y resiliencia estructural.

En el marco de este programa, Onesvie que lidera la planificación de acciones conjuntas dirigidas a identificar vulnerabilidades en edificaciones, infraestructuras y líneas vitales, así como a fortalecer las capacidades institucionales para reducir el impacto de posibles eventos sísmicos mediante estrategias preventivas.

Durante recientes encuentros de trabajo, los integrantes del programa reiteraron su compromiso de elaborar inventarios institucionales para identificar debilidades estructurales, establecer procedimientos de evaluación y crear bases de datos técnicas que permitan la adopción de medidas preventivas oportunas en todo el territorio nacional.

Asimismo, se socializaron planes de acción derivados de procesos de formación internacional y se abordaron temas vinculados a grandes infraestructuras estratégicas, resaltando la importancia de establecer controles técnicos, monitoreo y criterios de mitigación para la reducción del riesgo estructural.

El director general de Onesvie y presidente del Programa Mesa Sísmica RD, ingeniero Leonardo Reyes Madera, destacó que la identificación temprana de vulnerabilidades y la planificación coordinada constituyen pilares fundamentales de la prevención sísmica, y subrayó que ningún país está completamente preparado ante un terremoto de gran magnitud, por lo que la prevención debe ser una prioridad permanente del Estado.

El funcionario reiteró la importancia de contar con una Mesa Sísmica robusta, articulada y enfocada en el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado, la academia y el sector técnico, para reducir el riesgo y la vulnerabilidad sísmica en edificaciones, infraestructuras críticas y sistemas vitales, en beneficio de la seguridad, el desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudadanía.