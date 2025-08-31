Fuente Externa

SANTO DOMINGO. Las operaciones de interdicción con fines de controlar la inmigración irregular continuaron ayer encabezadas por la Dirección General de Migración (DGM) y en coordinación con las demás fuerzas de seguridad ciudadana, para preservar la identidad nacional y defender la soberanía del país.

La jornada produjo un balance de 1,425 nacionales haitianos indocumentados detenidos, mientras que otros 1,234 fueron repatriados a su país de origen, en acciones que se realizaron dentro del marco legal vigente y con salvaguardias para garantizar el respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales de las personas involucradas.

Las aprehensiones más importantes fueron en la zona Este, donde se capturaron 237 personas, en el Gran Santo Domingo, 126, y en Santiago, 105. En la labor de colaboracion el Ejército detuvo a 274, la Policía Nacional 102 y 90 el Cesfront. Además de esas instituciones, con la DGM también colaboran el Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, Ciutran, Digesett, entre otras.

Las autoridades señalan que este tipo de intervenciones no solo busca cumplir las normativas migratorias nacionales y las regulaciones internaciones, sino también prevenir escenarios de vulnerabilidad social, tráfico de personas y explotación.

Las repatriaciones se realizaron a través de los puntos de control fronterizo de Elías Piña (660 personas), Dajabón (298), Jimaní (165) y Pedernales (111). Las autoridades reiteraron que todos los procesos para las deportaciones se hicieron con claridad en los procedimientos y que cumplieron los compromisos con la dignidad, la legalidad y la protección de los extranjeros.

Asimismo, resaltaron la importancia de estas operaciones para la disuasión de actividades ilícitas vinculadas a flujos migratorios irregulares e indicaron que la gestión de estos temas también tiene un impacto en la identidad nacional y en la cohesión social.