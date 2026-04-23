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Santo Domingo. – Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata al Sureste, así como las provincias La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao al Norte del país, figuran entre las demarcaciones con mayor cantidad de indocumentados detenidos, durante los operativos de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM) realizados este martes 21 de abril y que arrojaron un total de 1,164 aprehendidos.

Estas acciones continuaron en la madrugada de este miércoles en barrios populares y sectores exclusivos de la ciudad capital, donde se han reportado en avenidas como la Núñez de Cáceres, la Gustavo Mejía Ricart y la Dr. Defilló en la zona metropolitana, la presencia de inmigrantes haitianos irregulares en paradas de buses y mototaxis o dirigiéndose a sus lugares de trabajo, para dedicarse al sector de la construcción o a tareas domésticas.

Los Agentes de la DGM reportaron 811 indocumentados detenidos, de los cuales 325 son de la región de El Cibao; en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís hubo 72; en Pedernales 66; en Independencia (Jimaní) 47; en Elías Piña, 46 y en Dajabón, 55. Otros 353, fueron remitidos por organismos de seguridad e instituciones de defensa del Estado: 254 por el Ejército, 72 por la Policía Nacional y 27 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), del Ministerio de Defensa.

En la región Este, específicamente en La Altagracia, los operativos impactaron Friusa, La Ceiba, Bávaro, Verón, Cabeza de Toro, Barrio Nuevo, Villa Playwood, El Ejecutivo, Machiplán, Uvero Alto y La Palma. También abarcaron la provincia Hato Mayor, en localidades como El Seibo, Pedro Sánchez, Las Cuchillas, Arroyo Grande, Vicentillo y Miches.

En cuanto a las deportaciones, un total de 1,052 extranjeros devueltos hacia Haití por los pasos fronterizos de Elías Piña (473), Dajabón (413), Jimaní (117) y Pedernales (49), tras cumplir con los procesos de verificación, registro y depuración establecidos por la ley.