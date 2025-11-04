Organizaciones celebrarán foro sobre cambio climático

Por Enrique De Leon

Santo Domingo, D.N.En ocasión de celebrarse en este mes la cumbre climática mundial, COP 30, en Belem, Brasil, un conjunto de organizaciones sociales y ambientales del país realizarán el miércoles, 12 noviembre, el Foro Socioambiental Cambio Climático, 2025, para fijar su posición ante este evento mundial y ante los compromisos asumidos por el Estado dominicano para enfrentar la crisis climática.

Las organizaciones convocantes informaron que el Foro Socioambiental Cambio Climático, 2025, se efectuará desde las 3 hasta las 5 de la tarde del miércoles 12 de noviembre, en el salón Acuario del Hotel Barceló Santo Domingo, antiguo Hotel Lina, de esta Ciudad.

Las organizaciones que convocan la actividad son el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, el Consorcio Ambiental Dominicano, CAD, y la Coalición Ambiental del Este.

También convocan la Coalición Enriquillo, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, Red Afros y el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, ONPECO.

Las entidades están invitando a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil de todo el país y a los medios de comunicación a participar en el Foro Socioambiental Cambio Climático, 2025.

Resaltaron que la tormenta Melissa y posterior huracán categoría 5, ha evidenciado la necesidad de que en el país se apliquen políticas públicas que fortalezcan la resiliencia y protejan la población más vulnerable ante los efectos más extremos del cambio climático.

Anunciaron que el evento discutirá un manifiesto de la sociedad civil dominicana dirigido tanto a la opinión pública nacional y a las autoridades gubernamentales, como a la cumbre climática, COP 30.

Manifestaron que por primera vez serán presentadas las posiciones de la sociedad civil dominicana ante el cónclave mundial, en la condición de pueblo que habita en un pequeño Estado insular amenazado en su supervivencia por el cambio climático generado principalmente por las emisiones del Norte Global.