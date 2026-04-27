Organizaciones de La Caleta reclaman al Gobierno respuesta urgente a demandas pendientes

Por Amaurys Florenzan

Santo Domingo.– Diversas organizaciones comunitarias y sociales, agrupadas en el Movimiento Municipal por los Derechos, exigieron este lunes al Gobierno central dar respuesta al pliego de demandas entregado en el Palacio Nacional el pasado 16 de mayo de 2025, el cual, aseguran, permanece sin atención oficial.

En declaración de prensa, Socorro Monegro, quien fungió como una de las voceras, denunció que el municipio continúa enfrentando serias deficiencias en servicios básicos e infraestructura, por lo que consideran impostergable una intervención efectiva por parte de las autoridades.

Entre sus principales exigencias destacan el cese de los desalojos forzosos en comunidades establecidas, el acceso a viviendas dignas en terrenos seguros y debidamente titulados, agua potable y reducción en los productos de la canasta básica.

Mientras que Víctor Espinosa, dirigente del sector transporte, demandó la reducción en los precios de los combustibles, debido a que ni los choferes ni los usuarios de servicio podrán soportar las alzas.

De igual manera, Sócrates Peguero, dirigente comunitario, exigió la construcción de aceras y contenes, así como el asfaltado de calles, la implementación de sistemas de drenaje pluvial y sanitario, además de la edificación de un hospital municipal y nuevos centros educativos.

En la rueda de prensa participaron representantes de Codecoc, Fenatrano, Adecasvaza, Red Urbana, así como líderes de iglesias y juntas comunitarias, quienes advirtieron que continuarán en pie de lucha hasta lograr respuestas concretas y soluciones reales a sus demandas.