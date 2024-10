«Organizaciones exigen el fin de las deportaciones masivas y la persecución de haitianos.»

Enviado por Solidaridad Dominicana con Haití

Comunicado

Santo Domingo. R.D.,Por violar la dignidad humana, Derechos Fundamentales, por colocar a la República Dominicana al margen del Derecho Internacional y convenciones internacionales como la que enarbola el principio de NO DEVOLUCIÓN -non-refoulement-, denunciamos la masiva deportación de inmigrantes y exigimos al presidente Luis Abinader a detener de inmediato la expulsión masiva de ciudadanos de la hermana República de Haití y la persecución contra personas negras.

Desde comunidades negras nos llega la información de que Migración penetra en los hogares, incluso de madrugada. También nos informan del terror de familias completas, que han tenido que abandonar sus casas y dormir hasta en los montes. El Gobierno no toma en cuenta particularidades y el debido proceso llama a revisar caso por caso. Abinader no ha tomado en cuenta en su cacería a los dignos trabajadores haitianos que tienen hasta 5 y 6 décadas residiendo en el país, tampoco toma en cuenta sus desnacionalizados hijos, hijas, nietos y biznietos y hoy andan con miedo y corriéndole a los militares de la Dirección General de Migración.

Con la expulsión de 10,000 inmigrantes haitianos semanales y 40 mil al mes, el gobierno de Luis Abinader implementa violatorias políticas migratorias dictadas desde el odio, el racismo, el fascismo y la xenofobia que se ha dejado imponer en base a las amenazas, de tradicionales trujillistas y la ultraderechista agrupación paramilitar la Antigua Orden Dominicana.

El Gobierno no tomando en cuenta los “avances” democráticos de la nación dominicana, nos regresa a la dictadura de Trujillo, la misma que en octubre de 1937 buscando la limpieza étnica, asesinó a más de 15,000 personas negras haitianas y dominicanas, y Abinader de nuevo lanza a la nación, a la racista empresa de continuar persiguiendo negros y negras, no importando si son menores de edad que salieron a comprar algo al “colmado”, o si salían de la escuela, no les importa a los gendarmes de Migración si son madres que dejaron sus hijos e hijas en sus casas o en las escuelas, o hasta en plena vía pública, así como no les importa violar los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes y los montan en las horrorosas cárceles andantes y los deportan hasta solos a la convulsionada Haití.

Hay denuncias de que a los efectivos de la Dirección General de Migración no les importa que los haitianos detenidos estén legales, como quiera los apresan y expulsan, quitándoles la documentación que el propio Estado Dominicano les proveyó, a igual hay denuncias de que les están quitando sus documentos haitianos, lo que amplía el riesgo de que ya en Haití, ser confundidos con paramilitares de las criminales bandas. Cumplir la meta de los 10,000 deportados a la semana es lo que importa al Gobierno de Abinader.

La República de Haití está intervenida militarmente, las bandas paramilitares fueron creadas por el poder político para impedir que el pueblo se movilizara, en un informe de la ONU dice que a las bandas les llegan armas que salen de puertos en Miami, EEUU. Han sometido a la sociedad haitiana a altos niveles de violencia, han provocado más de 700,000 desplazados, incluyendo más de 350,000 niñxs, han provocado que 5,4 millones estén pasando hambre, y que de esos, 2 millones estén en “hambre de emergencia”, según PMA/ONU. Han provocado que la población emigre para ganar el sustento y vivir con más tranquilidad. Trabajadores haitianos y haitianas en RD trabajan, mueven el sector agropecuario/ganadería, la construcción, el sector turismo, entre otros servicios que producen riquezas, que llegan a representar el 7,4% PIB -ENI-2017-. La isla está siendo intervenida por EEUU para la extracción de sus riquezas, como las tierras raras y promueven la enemistad entre ambos pueblos en la Isla Babeque.

Oficialmente se ha declarado que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas tendrán control total de los puntos migratorios fronterizos, que actualmente están bajo la gestión de la Dirección General de Migración (DGM), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el Ejército de la República Dominicana (ERD). Eso equivale a militarizar un problema social y, además, a criminalizar a los inmigrantes.

La migración no es invasión. Es un problema social mundial creciente que amerita contrarrestar sus causas, controlar sus flujos y regular los procesos y sus impactos, apegado a derechos inalienables y pactos internacionales firmados por el Estado dominicano.

Los y las migrantes no son enemigos de nadie. No se trata de desatar las guerras contra ellos y ellas, mucho menos contra sus descendientes, como se está haciendo.

Exigimos el cese inmediato de las deportaciones masivas y arbitrarias de migrantes haitianos, y que todos los procesos migratorios se realicen de conformidad con los estándares de derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales.

Solicitamos que se detengan los abusos y agresiones por parte de los agentes de migración, y que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los casos de violencia y abuso, con el fin de sancionar a los responsables.

Reclamamos la devolución inmediata de la documentación nacional confiscada o destruida a migrantes haitianos y a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.

Instamos a las autoridades dominicanas a respetar y garantizar los derechos de los niños y niñas afectados por estas acciones, asegurando su protección y bienestar.

Solicitamos el apoyo de organismos internacionales, como las agencias especializadas de las Naciones Unidas como la ACNUR y OIM, para que observen de cerca la situación, ofrezcan asistencia técnica y humanitaria, y aseguren que la República Dominicana cumpla con el respeto a los Derechos Humanos.

El Estado Dominicano no está por encima del Derecho Internacional y debe someterse al debido proceso, firmamos en Santo Domingo a los 8 días del mes de octubre del 2024:

Solidaridad Dominicana con Haití

Partido Patria para Todos y Todas -PPT

Movimiento Caamañista-MC: Narciso Isa Conde

Acción Afro-Dominicana

Partido Comunista del Trabajo -PCT-

Fuerza de la Revolución -FR-