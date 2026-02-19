Origen de la Cruz de Mendoza

Por José Manuel Antigua Cabrera

La Cruz de Mendoza es más que una intersección urbanística de la zona oriental de Santo Domingo Este, más bien, es uno de los límites de la hacienda Mendoza con edades semejante a los inicios de los Negros Mina en San Lorenzo de los Mina a mediados de los años 1600. Este punto hace frontera con los Mina por la cual fue

puesta una cruz como era de costumbre colocar una cruz en cada poblado para señalar una ocupación que sirviera también como símbolo de la fe cristiana. [Amadeo Julián en su libro el contrabando de esclavos en santo domingo y la fuga de esclavos de la colonia francesa a la colonia española de santo domingo en su página 75

volumen-l]

Si bien es cierto, que los Negros Mina fueron organizados o establecidos en esos años 1600 fue porque anteriormente estaban allí como cimarrones y que a la vez pudiera ser el caso del poblado de Mendoza con la diferencia que aquí funcionara luego como hacienda. En este punto, la hacienda Mendoza iniciando con la puesta de la cruz en la que hoy es la carretera de Mendoza y la carretera Mella hoy Egbert Morrison hasta la

Sabana Larga. Con relación a la carretera de Mendoza, varios historiadores hacen referencia sobre la carretera Monte grande hacia Monte grande refiriéndose al este desde ésta carretera y en los tiempos más modernos, era la carretera que hoy fue sustituida por la avenida las américas.

Volviendo a Mendoza, la carretera de Mendoza penetr a de manera diagonal de oeste a este llegando a la Grúa o san miguel que son los nombres más viejos y varios barrios en crecimiento convirtiéndose así la carretera de Mendoza en uno de los caminos más viejos de la colonia junto a la carretera de mandinga que está dentro del territorio de Mendoza.

Este territorio tiene rasgos de presencia colonial ya que, en varios puntos del territorio fueron construidos pozos o norias para el abastecimiento de agua ya que, en las zonas que fueron edificadas no había fuentes de aguas para la labranzas y para el uso doméstico que tenían allí la colonia Española junto a los Negros de esa

zona como los de los Mandinga donde también construyeron un pozo que hoy está dentro de los límites de una casa que está cerca de la carretera de Mandinga llegando a los Trinitarios de la urbanización Duarte. En la carretera de Mendoza en el residencial Inés lll hay otro frente a una de la escuela más vieja de santo domingo este llamada, escuela básica la de la grúa con más de cien años.

Hablando de mandinga, esta localidad tiene su identidad propia al margen de losnegros de Mendoza; resulta que, los de la grúa de Mendoza vienen de la misma línea de los de los mina francesa y los de mandinga fueron ubicados por los dueños de la hacienda Mendoza. Estos tienen características más altas y fornidas según el

culturologo Sucre Julián Ferrera.

Los mandinga Fueron muy rebeldes y difíciles de someter por el cual les decían a los mandinga {negros del diablo o tierra del diablo. Mote de los españoles}

Mandinga es una tribu de las costas occidental de áfrica llamada Mandinká.

En Mendoza se cultivaban caña y jengibre por la cual luego de su cosecha la embarcaban por el rio Ozama luego de haberla llevado en carretas por todo el camino de la carretera de Mendoza, cruzar la cruz y seguir por la carretera Mella y José

Cabrera hasta llegar al dique.

En los terrenos de Mendoza se hace una leve mención de un ingenio llamado

Enjaguador según el historiador José Gabriel Garcia.

Hay vestigios de actividades cañeras ya que en san miguel de Mendoza para el 2000 se vio un trapiche. Este mecanismo cañero data de los inicios de la llegada de los Jesuitas

Españoles en el año 1650 en la cual les fue entregados algunos terrenos con el acuerdo del rey de España Felipe lV y parte de los terrenos entregados están ubicado en el Tablazo; así le llamaban algunos españoles a lo que hoy es la zona oriental. ¿Por qué le llamaban el Tablazo? Porque en España hay un lugar que tiene la misma característica geológica apodado con el mismo nombre, por estar en una montaña o tierra alta y que

luego se convierte en una planicie como lo es la ciudad de Salamanca cruzando un rio.

Hay que recordar, que esa perspectiva óptica se observa desde la zona colonial. Otros españoles le dicen la otra Banda refiriéndose también a él Tablazo. Aunque los jesuitas adquirieron la tierra del tablazo a mediados 1600, los asentamientos de negros ya se encontraban en estas tierras.

Teniendo los Jesuitas parte de la tierra del Tablazo durante poco más de un siglo, fueron expulsado por el rey Carlos lll por entrar en controversia con la corona y a penas de tres años que llevaba en el mando la corona 1759, en el 1771 con el gobernador de la española Manuel Azlor y Urríes vendieron los terrenos que dejaron

los Jesuita en el Tablazo, una gran porción de terreno calculado por caballerías; 4.5 [Documento de José Luis Sáez, S.J en su página 98.} El informe fue ordenado por el gobierno de Trujillo en el año 1950 a raíz del acuerdo con la Iglesia Católica por el cual el gobierno le permitió la entrada luego de ser expulsado de la isla hace casi tres siglos y Trujillo mandó hacer el inventario.

En este informe sale a relucir la tierra de San Lorenzo de los Mina que también era de la compañía los jesuitas, dejando entre ver, que todo santo domingo este y algo más era propiedad de los jesuitas con el nombre la Compañía.

A raíz de la expulsión de los jesuitas y las ventas de estas tierras donde no dice a quien le fue vendida, los asentamientos de los negros permanecieron allí.

Es importante destacar el origen del apellido Mendoza.

Iñigo López de Mendoza fue un infantado nobiliario en una región llamada Mendoza en España, llamada así por ser tierra fría perteneciente a los países vascos. Iñigo López hizo una torre en la cual fue la casa de su familia siendo poderoso y adinerado. Hoy esa región se llama Victoria y allí persiste la Torre. Con el tiempo, un nieto de Iñigo llamado con el mismo nombre usó Mendoza como apellido y que luego fue aliado a los reinados de la reina Isabel y Aragón y fueron parte del botín conquistado por el reinado. Por eso aparece en toda América regiones con el nombre de Mendoza.

Aquí en santo domingo español tímida mención de Juan Mendoza, que fue un educador jesuita y que solo tiene la fecha de santo domingo R.D del año 1543 en otro documento titulado, {Jesuita nacidos en la española durante los primeros años de estancia de la Compañía 1658-1767 por José Luis Sáez S.J- A. D. H}

Estas documentaciones de los jesuitas y las evidencias de las norias, Mendoza abarca una gran extensión territorial como se observa hoy en los registros catastrales del país, bordeando toda la carretera Mella hasta por los lados del Toro cruzando la Caleta dando la impresión que las medidas registradas con los términos de caballerías, son grandes extensiones territoriales. Los límites de Mendoza se relacionan con los

términos monte grande sin aun saber un punto geográfico de fecha colonial.

Toda esta gran extensión de tierra y ocupación de hacendados y negros de Mendoza y San Lorenzo de los Mina, vivían con ciertas libertades, si dejar de ser supervisados por la gobernanza de los españoles tanto así, que perseguían a los cimarrones ya que causaban incertidumbres en los poblados que tenían sus ganados y cosechas. Ese pillaje de los negros no adaptados, se incrementó en los años anteriores con las devastaciones de Osorio, cuando obligaron a las poblaciones a dejar sus tierras, cultivos y ganados por los asedios de los invasores franceses a principios de los años 1600. Desde ese entonces, se encontraban en las sábanas, animales silvestres que motivaron más a la cimarronearías evidenciando el fracaso del mandato del rey Felipelll que le dio al gobernador de la española Antonio de Osorio.

Los españoles convivieron con estos males hasta la llegada de la España boba a principio del 1800 con Sánchez Ramírez y José Núñez de Cáceres. En estos años se vivieron los momentos del espíritu de las independencias de santo domingo español en la cual Haití la consigue en el 1801 pero en santo domingo español se viven tenciones ya que, los criollos descendientes españoles desprotegidos del reinado pero dispuesto a echar el pleito porque son nacidos en este lado de tierra.

Llega el 1812 con un alzamiento de un grupo de negros libertos que tenían su morada por los lados de San Luis donde algunos sacerdotes de etnia francesa doctrinaban ese pueblo y es por eso que, el nombre de San Luis es en honor a el rey Luis lX llamado Ludovino Nono 1214-1270 y que luego fue canonizado. Para la fecha 1812 coincidencia mente estaba otro como Luis como rey pero Luis XVlll. De esta parte de lo que hoy es san Luis sale este grupo y entre las inmediaciones de Mojarra y Mendoza comenzaron a ocasionar caos en las plantaciones de los hacendados españoles y motivando a los demás negro a sublevase contra la esclavitud que aún tenían los españoles a pesar de la declaración del reinado Español con la constitución de Cádiz, donde le dan la libertad a los negros de santo domingo español y como los gobernadores de santo domingo españoles en especial Núñez de Cáceres no obtemperaron el mandato, Pedro Seda y otros más, encabezaron la revueltas llamada la rebelión de Mojarra y Mendoza.

{Mojarra queda entre San Luis y San Antonio de Guerra y al frente los límites de

Mendoza}.

Los criollos españoles lograron repeler la rebelión y capturaron a los cabecillas y Pedro Seda como principal, fue ejecutado en la cruz de Mendoza.

Es importante recordar, que la cruz de Mendoza no es conforme a este suceso, ya mencionamos el origen de la cruz, aunque los lugareños siempre la han usado como símbolos religiosos como una tradición, es decir, que cada 3 de mayo hacían rituales y la decoraban cuando en ese entonces habían tres cruces de maderas de candelón con sus velas encendidas especialmente en este día de la santa cruz. También en los tiempos no muy lejanos, pasaban los dolientes sus difuntos por la cruz de Mendoza en procesión; allí hacían sus rituales para luego seguir al cementerio de los Mina para ser enterrados.

Luego de la ejecución de Pedro Seda en la cruz de Mendoza, el poblado y la gran extensión de la tierra de Mendoza cambió su nombre por San José de Mendoza, porque la constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo día de San José.