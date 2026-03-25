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Santo Domingo. – El maestro José Ramon Reyes será exaltado al Pabellon de la Fama del Deporte Dominicano, en una ceremonia que se llevará a cabo el 15 de noviembre del presente año.

Reyes es citado entre los precursores de las artes marciales en la República Dominicana, inclinando hacia el taekwondo sus pasos por el deporte.

Será parte del nutrido grupo de deportistas que abrazarán la inmortalidad durante la Clase 2026 del Pabellón de la Fama, entidad que este año realizará un ceremonial especial para conmemorar sus 60 años de vida institucional.

Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente de la Fama ofreció la información relativa al nuevo propulsor

En esta ocasión, Reyes une su nombre al de Domingo Saint Hilaire y Winston Royal quienes han sido elegidos en baloncesto.

Atleta, dirigente y organizador de eventos, el nuevo elegido fue responsable de montar en 1968, el primer torneo nacional de artes marciales.

Se inició en esta disciplina en 1963 en la Universidad de Texas, Estados Unidos, con el Gran Maestro Jhoon Go Rhee, específicamente en la modalidad de takwondo.

Dos años más tarde se graduó con el grado de cinturón negro primer dan, y en 1966 fundó en Santo Domingo, la primera escuela de taekwondo de la República Dominicana.

Identificado como Instituto Jhoon Rhee de Taekwondo de la Republica Dominicana, la institución comenzó a operar en el Club de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Entre 1965 y 1975, el maestro Reyes fue el responsable de crear las condiciones para la apertura de otras escuelas de taekwondo en la capital, sucursales administradas por alumnos cinturones negros graduados del IJR Dominicano.

Además, facilitó, la instalación de escuelas en Puerto Plata, La Romana, La Vega, Bonao, Azua, San francisco de Macoris, Santiago y San Pedro de Macoris, todas supervisadas directamente por José Ramón.

En 1968 trajo al país a su mentor Jhoon Rhee, junto a las glorias del boxeo y el baloncesto Mohamed Ali y Will Chamberlain.