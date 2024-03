Por: Edward Andrés Núñez-Merette P.

Recientemente visité la vivienda de mis padres localizada en el municipio Santo Domingo Este, de la provincia Santo Domingo. Una provincia desde mi punto de vista más pujante en el desarrollo económico de nuestra nación.

Me encuentro con la gran sorpresa de que unos días atrás, mi madre había elevado un reporte a edeeste por el no abastecimiento del servicio energético de la vivienda antes referida.

Aunque gracias, a que contamos con un inversor, ellos pudieron sobrevivir a la temperatura inestable, pero no así a disponer de alimentos refrigerados por las causas que he señalado anteriormente.

Lo penoso es que después de tantas llamadas, enviar correos electrónicos e inclusive solicitar colaboración de la procuraduría especializada para los asuntos eléctricos, por fin llegó el día de corregir la avería.

No considero necesario tener que utilizar tantos medios para recibir un servicio oportuno, porque como ciudadanos nuestra obligación es honrar los compromisos de los servicios de recogida de basura, energéticos y de agua potable, los cuales cumplimos siempre. No debe ser el lema, pagando o no, da igual para edeeste.

Entendemos que la atención se realiza por orden de los reportes emitidos, y es el deber ser, pero cinco días después denunciada una avería, me parece algo absurdo el tiempo de respuesta.

Lo más importante para una buena gestión es justamente el servicio al ciudadano, eso no tiene precio.

Debo apostar a que, después de esta experiencia las autoridades de esa empresa energética eficienticen las respuestas antes los reportes que se generan por un motivo u otro.

No obstante, extiendo un voto de confianza a la administración de no sin antes hacer un señalamiento, y es el siguiente; ¨una golondrina no hace verano, el Poder Ejecutivo está apostando al desarrollo económico de esta provincia, la cual se encuentra entre otras que concentran un porcentaje interesante al PIB, de nuestra nación¨.

No les pueden quedar mal, porque convencido estoy de que pueden mejorar y convertirse en una empresa eficiente y eficaz.