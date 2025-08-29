Parlacen llama a diálogo con El Salvador y afirma que la integración regional no se puede fragmentar

Por Omar Liriano

Ciudad de Guatemala.- El Parlamento Centroamericano (Parlacen) hizo un llamado al diálogo institucional con El Salvador y subrayó que la integración centroamericana debe preservarse bajo el principio de indivisibilidad, establecido por la Corte Centroamericana de Justicia en 2010, que sostiene que ningún Estado puede retirarse de un órgano fundamental del Sistema sin desvincularse en su totalidad del SICA.

El órgano político del SICA recordó el principio de indivisibilidad, establecido por la Corte Centroamericana de Justicia en 2010, como base de la integración regional.

Durante la sesión plenaria, la diputada dominicana Esmeralda Mancebo, representante de la Fuerza del Pueblo (FP), presentó junto a otros legisladores una resolución que reafirma la relevancia de la permanencia de El Salvador en el organismo regional.

“La presencia de El Salvador en el Parlacen es fundamental para la estabilidad democrática, la legitimidad institucional y la continuidad del proceso de integración centroamericana”, afirmó Mancebo.

Agregó además que “el liderazgo y la visión del presidente Nayib Bukele deben formar parte de la construcción de una integración moderna y eficaz”.

La resolución aprobada recuerda que El Salvador alberga la Secretaría General del SICA y otros órganos clave, lo que lo convierte en el “corazón institucional” del proceso de integración. Asimismo, resalta su papel histórico como cuna de la ODECA y patria del prócer Francisco Morazán, símbolos de la vocación integradora de la región.

El documento también señala que un eventual retiro pondría en riesgo la continuidad de programas de cooperación y asistencia técnica que benefician directamente a la población salvadoreña y regional. Por ello, instruye a la Presidencia del Parlacen a establecer un canal de diálogo directo e institucional con las autoridades salvadoreñas, así como a conformar una delegación especial que promueva gestiones diplomáticas y consensos.

“La integración regional no puede fragmentarse por coyunturas políticas o ideológicas. Es una política de Estado, no de gobiernos, y su continuidad es indispensable para el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos”, subrayó la legisladora dominicana.

Con esta posición, el Parlacen reiteró su compromiso con un proceso integrador más democrático, eficaz y cercano a las necesidades de la ciudadanía, e invitó a todos los Estados miembros del SICA a fortalecer los consensos en beneficio de la estabilidad regional.