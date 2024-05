Pastora Yesenia Then y Grupo Grace, realizan exitosas presentaciones en los Estados Unidos

Por Tyronel Dotel

Santo Domingo, R.D. La pastora Yesenia Then, oradora cristiana, realizó junto al reconocido Grupo Grace,

unos de los dúos más influyentes dentro de la música cristiana en República Dominicana y Latinoamérica,

dos exitosas presentaciones en los Estados Unidos, los días 18 y 19 del presente mes.

Tanto la presentación del United Palace, en New York y del Ritz Theatre & Performing Arts Center, de New Jersey, resultaron a casa llena, logrando para Then y el Grupo Grace, un paso importantísimo en la visibilización y fortalecimiento de sus ministerios.

«Estamos conscientes que para este tiempo se levanta una generación apasionada por Dios que va a permanecer firme. Gracias a los hermanos de New York y New Jersey. Fue una experiencia totalmente inolvidable», compartió Then.

De igual manera, para la fundadora del Ministerio Soplo de Vida, ambas experiencias demostraron que «podemos sentir el cielo en la tierra».

En ese mismo tenor, David Lewis, líder del Grupo Grace compartió sentirse sumamente impactado con lo que Dios hizo en ambos lugares.

«Dios obró en los corazones de una generación apasionada por el Espíritu Santo. Llevar una palabra fresca de parte de Dios, junto a la pastora Yesenia Then y Loren Salcedo. Fue hermoso», afirmó Lewis.

Asimismo, el talentoso artista comentó que le gustaría repetir la experiencia porque el avivamiento que ocurrió en esas dos ciudades resultó impresionante.

«Puedo nombrar esas noches como históricas. Nos marcaron la pasión, el hambre que tenían las personas por Dios en cada canción, en cada ministración», compartió emocionado.

De igual manera, Rafael Tejada, guitarrista y cantante del Grupo, compartió que fueron muchas las emociones vividas.

«Presenciar nuestro primer sold out junto a la pastora Yesenia Then en el United Palace y en el Ritz resultó un sentimiento indescriptible. Asimismo, muchas almas vinieron a los pies de Cristo y yo creo que ese es uno de los galardones más hermosos que el Señor nos puede permitir, mientras adoramos y llevamos su palabra».

Por igual, Tejada comentó que resultó enriquecedor experimentar «cómo el Señor quebranta los corazones y nos atrae para salvarnos y darnos una mejor vida en Él. Sabemos que se levanta una generación apasionada por el Espíritu Santo», aseguró.

MÁS DEL GRUPO

El Grupo Grace también está conformado por Frank Soriano, como bajista; Eliezer Minaya, baterista y Randy Viloria, como pianista.

En 2016 el grupo lanzó su primer disco titulado ‘’El río de Dios’’, bajo el sello discográfico Camila Studio, la cual sigue siendo, hasta el día de hoy, su casa disquera.

El ministerio lanzó su segundo álbum Libres Live en 2022, donde se encuentran éxitos como: «Los Brazos de Papá», una colaboración con Oasis Ministry, «La Promesa» junto al Grupo Barak, y «El manto, No pararé», junto a Oasis Ministry, entre otros.

El ministerio también ha realizado algunos conciertos virtuales por su canal de YouTube que han tocado corazones a nivel mundial.

Grupo Grace ha cultivado todos sus logros y éxitos por medio de la oración constante y el trabajo en equipo. Declararon que son la generación de adoradores que no se va a contaminar con nada de lo que el mundo pueda ofrecer.

Su lema oficial es: «En el altar le conocimos, en el altar nos quedaremos’’.