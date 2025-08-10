Paul Croisy se corona en la Copa Flamenco J30

Fuente Externa

SANTIAGO.- El francés Paul Croisy se alzó con el título de la Copa Flamenco J30 Santiago de los Caballeros, evento en el que tomaron parte jugadores de 20 países, celebrado en el Centro Español de aquí.

Croisy, primer favorito, venció al segundo mejor del torneo, el criollo Isaac Guerrero, viniendo de atrás con scores de 4-6 6-3 y 6-3.

Es la segunda final de ambos tenistas. La semana pasada, Guerrero dio cuentas del francés, para llevarse el título de la Copa Pelícano, esa vez no pudo Croisy.

Cabe mencionar que tanto Guerrero como Croisy ganaron el trofeo en dobles de la Copa Pelícano.

Terminada este sábado la Copa Flamenco, y la semana pasada la Pelícano, culmina así dos semanas seguidas de torneos juveniles internacionales, con más de 100 tenistas de 20 países. Santiago fue el epicentro del tenis juvenil en dos semanas seguidas.

Los campeones de sencillos sumaron 30 puntos para el ranking ITF junior y los de dobles, 25.

Abel Álvarez fungió como árbitro principal, Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Tenis de Santiago, como director de los eventos.

Patrocinaron los eventos el Ayuntamiento de Santiago, la Corporación Zona Franca, el Aeropuerto Internacional del Cibao, la empresa Baldom y Banco Santa Cruz, además del apoyo de la ITF y la Fedotenis.

Apoyaron torneos internacionales también el Centro Español de Santiago, Constructoras JAC y Constructora Teddy, Agua Xtra y Fruggies