PCT advierte que Cumbre “Escudo de las Américas” pone en riesgo la soberanía nacional

Fuente externa

Santo Domingo – El Partido Comunista del Trabajo (PCT) alertó hoy que la participación del Gobierno dominicano en la llamada cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por los Estados Unidos para este 7 de marzo, representa un serio peligro para la autodeterminación de la República Dominicana y de los demás países de la región.

El Secretariado del Comité Central del PCT, manifestó que este evento es una pieza clave en la estrategia de seguridad nacional del «imperialismo norteamericano» y se monta sobre una narrativa de lucha contra el narcotráfico para ocultar sus verdaderos objetivos geopolíticos.

La organización política señaló que los propósitos reales de la cumbre quedaron al descubierto durante los eventos preparativos del pasado 10 y 11 de febrero. En dicha ocasión, el Comando Sur convocó a 34 países de la región con la intención confesa de asignar tareas a las Fuerzas Armadas locales que excedan la seguridad interna.

“Las llamadas ‘cuestiones más amplias’ que afectan la estabilidad hemisférica, citadas por el Comando Sur, no son más que un eufemismo para la confrontación con otras potencias”, afirma el PCT.

El partido destacó las declaraciones del Secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, quien instó a las naciones a «disuadir a los malos actores», lo cual es interpretado por el PCT como una referencia directa a la influencia de China en la región.

Para el PCT, esta cumbre se celebra bajo la vigencia de la Doctrina Monroe y busca legitimar una ofensiva que incluye:

Control de flujos migratorios.

Acceso y dominio sobre los recursos naturales estratégicos de los países latinos.

Uso de las naciones aliadas como piezas en la rivalidad con potencias externas por el control de mercados.

El PCT calificó la postura de los presidentes participantes como “genuflexa” y advirtió que suscribir estas políticas aventureras compromete gravemente lo que queda de soberanía nacional.

En ese sentido, el partido hizo un llamado al pueblo dominicano a mantenerse vigilante y exigió al Presidente de la República que, a su regreso de la cumbre, realice la publicación íntegra de los compromisos asumidos ante el gobierno de los Estados Unidos.