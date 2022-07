Danilo Medina irá este domingo a Los Mina a juramentar peledeístas

Por Robert Vargas

La dirigencia media del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Este concluye los detalles para la visitará a Los Mina su líder Danilo Medina.

El encuentro, en el que Medina formalizará la juramentación de «miles de miembros» de la organización, será realizada en el local del Club Los Mina, a las nueve de la mañana del domingo 17 de julio.

El ex diputado Ramón Cabrera ha mostrado en su cuenta de Twitter a decenas de peledeístas que aplauden entusiastas durante una reunión organizativa, en la que participó, entre otros, el ex diputado y ex candidato a alcalde Luis Alberto Tejeda.

Durante varios meses, el PLD localmente ha estado inmerso en un intenso trabajo de reorganización luego de producirse la escisión de la Fuerza del Pueblo.

Varios ex peledeístas que ganaron puestos electivos en el Congreso Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, decidieron abandonar al PLD para irse a la FP.

Ninguno se atrevió a postularse por la FP, sino que lo hicieron por el PLD.

Ahora están inmerso en el trabajo de construcción de la FP esperanzados en poder ser electo nuevamente, pero en el partido liderado por Leonel Fernández.

Esas renuncias crearon una situación en el PLD, que obligó a su reestructuración para ir a las próximas elecciones.

En los comicios del 2020, la FP y el Partido Revolucionario Moderno fueron aliados en varias provincias con la intención de derrotar al PLD.