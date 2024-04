Pelegrín Castillo entiende objetivo de ANJE con el debate de los candidatos presidenciales fue para bajar tensiones

Por Adelaida Martinez

Para el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, con la organización por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) el empresariado busca bajar las tensiones políticas generadas por la oposición con el fin de intentar deslegitimar el proceso electoral y los eventuales resultados.

“Pienso que los empresarios hicieron su trabajo, en el sentido de llamar a los líderes mayores y serenarlos, especialmente a la gente de la Fuerza del Pueblo y a la gente del PLD, pero más a la FP porque lo que se venía viendo y todavía se ve, es una actitud de cuestionamiento a la legitimidad del proceso”, señaló.

Señaló que si esas tensiones seguían podrían afectar el clima de inversión, el turismo y los proyectos que se ejecutan, como el de convertir a la República Dominicana en centro privilegiado de la prelocalización de la cadena de suministro.

Manifestó que al país lo vienen considerando como nación líder del Caribe, y que por eso considera que la estrategia de ANJE buscaba cuidar la imagen del país.

“Pienso que el debate organizado por los jóvenes empresarios, que fue un debate organizado por los empresarios, se hizo con un propósito de aplacar una serie de actitudes y tendencia que se venían manifestando y que podían eventualmente perjudicar la estabilidad, la gobernabilidad y la paz interior del país”, afirmó Castillo durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., cada sábado por Entelevisión a las 09:00 de la noche.

Invitó a observar que “voceros importantes de esos partidos llegaron a decir que el proceso era ilegítimo, que el presidente Abinader estaba comprando las elecciones, que era algo que iba a conducir a una confrontación el día de las elecciones”, entre otras cosas.

“Yo creo que los negocios creados alrededor del mundo de las inversiones quisieron proyectar con ese debate esa imagen de que hay ya una definición y que lo que se va a discutir es una cuestión de las candidaturas a senadores, a diputados… porque ya, como quien dice, la presidencia está definida, esa fue la percepción y quizás eso explique por qué el presidente Abinader fue al debate, por qué el presidente Fernández se sentía un poco incómodo”, analizó Castillo.

Los temas que entiende faltaron en el debate

Pelegrín Castillo entiende que no hubo un abordaje a fondo de los grandes temas nacionales y considera que hubo un acuerdo de no entrar a fondo en otros tópicos para no encrespar más porque en su opinión el objetivo era tranquilizar y sosegar.

“Hubo muchos temas que debieron haberse discutido, por ejemplo, temas como la falta de una política nacional de agua, que es un tema medular. Cuando yo entré al Congreso llegó el proyecto de la Ley General del Agua y todavía no se aprueba”, apuntó.

Celebró que el expresidente Leonel Fernández tratara en ese evento el tema haitiano con el énfasis con que lo trató en la frontera de Dajabón y destacó que en este sentido, el candidato del PLD, Abel Martínez, le recordó a ANJE que la construcción del muro fue propuesta por Vinicio Castillo Semán.

Castillo dijo que echó de menos que el presidente Luis Abinader no les recordara a Fernández y a Martínez que los había invitado a un pacto nacional sobre el tema de Haití y que estaba abierta la invitación para que firmaran.

Entre otros temas medulares que Pelegrín considera que debieron tocarse, está el de la producción nacional, al señalar que sin esta no hay nación.

“Hay una cosa más importante que el Metro, una cosa más importante que el Monorriel… que es la red nacional de caminos productivos. Yo acabo de terminar el Congreso Nacional de Productores Agropecuarios, electo por segunda vez presidente, y lo que uno oye en todas las provincias del país es que hay una necesidad de política de Estado con relación a la construcción, de mantenimiento y gestión de los caminos productivos”, dijo Castillo, al reiterar que ahí no hubo propiamente un debate a fondo.

Reiteró que entiende que el objetivo de ANJE con el debate tiene que ver con un tema de marketing país ante el contexto internacional de incertidumbre que impacta al país, destacando que fue una estrategia inteligente.

Razonó que lo que ve a futuro, en el contexto político, es que el ciclo histórico está terminando y que el liderazgo que domina en 30 años finaliza y viene un periodo de recomposición que puede ser traumático con ruptura, o puede ser suave con contradicciones, pero ustedes lo que tienen que saber es que el ciclo del 1996 termina ahora.