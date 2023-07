Pelegrín Castillo: “Ni Haití ni los haitianos ni sus crisis pueden seguir siendo usados como ficha de negociación”

Por Adelaida Martinez R.

El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista e integrante de la comisión designada por el Gobierno para tratar sobre el impacto de la crisis haitiana en el país, Pelegrín Castillo, dijo que sobre su visita a Washington, donde se reunieron con varios congresistas, eventualmente estarán entregando un informe sobre los puntos tratados.

“Entendemos que esto hay que continuar haciéndolo, pero lo más importante, porque no hacemos nada si aquí internamente no estamos unificados, es terminar el tema del Pacto Nacional para Políticas de Estado”, dijo.

Señaló que cuando se estaba discutiendo el tema, un intelectual dijo que no podía hablarse de pacto porque en ese encuentro no estaban la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pero que entiende que ese no es motivo para que no se proceda.

“Ese documento debe salir de manera tal que, todas las fuerzas, las que participaron y las que no participaron, estén en condiciones de firmarlo y si no lo firman tienen que decir el porqué y fijar su posición, porque le país lo que necesita es la claridad, porque ni Haití ni los haitianos ni sus crisis pueden seguir siendo usados como ficha de negociación con los poderes internacionales, por ningún actor ni político ni empresarial ni de otra naturaleza

Castillo narró que el interés del presidente de la República Dominicana es que el discurso del país a favor de la internacionalización de la solución a Haití se llevara al mundo, a foros y a todas las instancias pertinentes y que el viaje a Washington confirmó que era necesario.

“El viaje nos confirmó que esto era necesario porque los que están trabajando para una solución dominicana al problema haitiano, que son muchos, dentro y fuera de aquí, son gente que no cesa, están trabajando permanentemente en ese plan: descargar la crisis de Haití en República Dominicana”, manifestó Castillo.

Añadió que para revertir eso, es necesario que se conozca el planteamiento de la política dominicana y que esto no solo hay que hacerlo en Estados Unidos, sino en el Parlamento Europeo, en los congresos de la región y en todas las instancias del mundo donde quieran oír el planteamiento de República Dominicana.

Unificar más el discurso

Durante su participación en el programa Reseñas, espacio que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., Castillo llamó a tomar en cuenta que es necesario unificar más el discurso en el país, aunque resaltó que se ha logrado mucho en este sentido.

Llamó a que hay aspectos que dilucidar para que la política exterior sea respaldada y esta sea uniforme y coherente tanto en el discurso como en la práctica.

“Esa fue una de las cosas que quedó clara en el viaje y hubo congresistas que nos lo dijeron”, manifestó Pelegrín Castillo al compartir que los congresistas norteamericanos con los que reunieron plantearon que el país debía resolver eso y que otro observó la cantidad de empleos que otorgan a la mano de obra haitiana.

Agregó que “hubo un congresista que nos dijo que tenemos un discurso, pero que los empresarios, las autoridades de diferentes instancias, están permitiendo que, no solo los trabajos, los servicios y una cantidad de bienes públicos pasen a manos de los haitianos”.

Dijo que lo que confirmó también en el viaje es que la política haitiana se traza en Washington, porque la diáspora haitiana que salió huyendo estableció una alianza con sectores demócratas, específicamente con los Kenennedy, y esta se fortaleció con los presidentes Clinton, Obama y ahora con Biden.

“Donde está el problema fundamental es en Washington y donde tenemos que ir a librar la batalla es allá, sin olvidarnos de Bruselas, porque ahí está el segundo centro de poder; y sin olvidarnos de Quebec y Montreal, Ottawa, que son los centros de poder canadiense que también se mueven en esa dirección”, advirtió Castillo.

Lo que ocurrió en Washington

Pelegrín Castillo sostuvo que la comisión que acudió a Wasnhington habló con congresistas démocratas y republicanos, y que con estos últimos entiende que tuvieron mejor sintonía, porque entienden bien el tema.

“El congresista Adriano Espaillat jugó un papel dinámico muy positivo, ayudándonos con la agenda porque él fue el articulador de la agenda congresual, y nosotros también hicimos esfuerzo para sostener reuniones con otros congresistas que no estaban en la agenda”, compartió Castillo.

Dijo que también tuvieron un encuentro allí con el senador Robert (Bob) Menéndez, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, donde se conversó sobre las cosas que se conocen en República Dominicana.

“Particularmente yo le hice una observación, que para mí es clave, yo le dije claramente que en República Dominicana la percepción que tenemos es que en Estados Unidos están permitiendo que el conflicto escale para que, eventualmente, se genere una situación que puede devenir en una ´intervención humanitaria´, y que eso el pueblo dominicano no lo va a aceptar y que si ocurriese va a traer muchos problemas”, reveló Castillo.

Asimismo, compartió que también le hicieron unos planteamientos a los congresistas norteamericanos, al establecer que la frontera dominico-haitiana y la situación de la isla se está dando en la tercera frontera geopolítica de EE. UU. y que los problemas de seguridad afectan a ambas naciones.

“Tenemos intereses compartidos en materia de seguridad porque un estado fallido es un riesgo para todos los vecinos, eso se vio con el caso de Afganistán”, dijo.

Manifestó que, básicamente, la comisión manifestó las preocupaciones de que en Haití se está generando una situación caótica de alta violencia donde se están empleando métodos terroristas para provocar pánico en la población haitiana.

Advirtió que si nadie quiere una fuerza multinacional, se entiende que lo que muchos quieren es que detone una guerra civil que escale y se traspase a República Dominicana con una crisis de refugiados para venir en plan de “una intervención humanitaria”.

“Obviamente que eso es un crimen internacional y yo se los dije así mismo… Y ellos estaban oyendo y tomando notas porque hay cosas que hay que decirlas para que conste”, señaló Castillo.

Sobre la comisión y su razón de ser

Pelegrín Castillo es parte de la comisión que designó el presidente Luis Abinader para dialogar en Washington sobre la situación de crisis en Haití y su impacto en República Dominicana. La misma también la integran el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer; el viceministro Administrativo de la Presidencia y secretario de Relaciones Interpartidarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Lugo Risk; y el viceministro de relaciones exteriores y secretario internacional del PRM, José Julio Gómez.

La delegación dominicana está conformada por líderes de diversos partidos políticos dominicanos, representantes del Gobierno y académicos.

Castillo adelantó que aunque esta es la primera comisión, entiende que el presidente designará otras para visitar diferentes centros de poder, porque lo califica como un derivado del Diálogo Nacional que convocó el Gobierno el 27 de febrero, que se ha venido desarrollando y que ha avanzado y que tiene que finiquitar con una propuesta de consenso.