Peña Guaba afirma el pueblo no aguanta un paquetazo fiscal

Por Robert Vargas

El Presidente del Bloque Instiitucional Socialdemócrata, (BIS), José Francisco Peña Guaba, advirtió hoy que el pueblo dominicano no soporta un «paquetazo fiscal», como el que planea ejecutar el gobierno del presidente Luis Abinader.

Al mismo tiempo, el dirigente político sostuvo que República Dominiana es uno los países donde más costosa es la vida.

Desde su punto de vista la vida «resulta tan cara que, desesperados, los ciudadanos no sabe qué hacer.

Agregó que «la clase media hace esfuerzos para no car en la baja, (los) obreros evitan convertirse en indigentes, (por lo que) no hay condiciones para un paquetazo fiscal (y) el pueblo no aguanta más».

Mientras Peña Guaba se expresa en esos términos, el sociólogo y profesor universitario Juan López, en un artículo entregado a Ciudad Oriental, expresó su temor de que la situación económica actual en República Dominicana, pueda derivar en una «poblada» como la ocurrida en abril de 1984.

En esa ocasión, una subida generalizadas de los impuestos por el gobierno perredeísta de Salvador Jorge Banco, impulsó que la población se hiciera a las calles y que unas 200 personas fueran asesinadas por as fuerzas de seguridad durante tres días de protestas callejeras.

Jorge Blanco aplicó a sangre y fuego un acuerdo Stand By con el FMI que disminuyó el poder adquisitivo de la población, la que se empobreció de manera generalizada.

Esas medidas económicas determinaron que el PRD fuera sacado del gobierno en las elecciones siguientes, en el año 1986, y regresara al poder Joaquin Balaguer, quien gobernó el país durante diez años a pesar de estar ciego.

Los votantes prefirieron a Balaguer, con su pasado criminal, a tener un nuevo gobierno del PRD.

En la actualidad, el presidente Abinader auspicia una reforma fiscal, que es temida por distintos sectores sociales, mientras se mantiene la escalada alcista de los bienes de consumo básico, los servicios, los combustibles y la electricidad.