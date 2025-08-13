Pentatlón Moderno define sus seleccionados masculino y femenino

Por Odalis Sánchez

Santo Domingo, RD.- El seleccionado nacional de Pentatlón Moderno definió sus seleccionados masculino y femenino que representarán al país en futuros compromisos internacionales que se avecinan en diferentes países del Continente Americano.

Además, la escogencia sirvió para la realización del primer control selectivo y evaluación por los XX5 Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en República Dominicana, el cual estuvo a cargo del entrenador nacional de Pentatlón Moderno, Kenny Núñez Veras, y otros integrantes de su cuerpo técnico.

Núñez Veras, también es el presidente de la Asociación de Pentatlón Moderno Provincia Santo Domingo, y dirigió el proceso que se realizó en las instalaciones del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom).

En la medición, que tuvo un panorama de Campeonato Nacional, por el gran público concurrido y el nivel que exhibieron los atletas para mantener a los presentes con diferentes expectativas, Gabriel Domínguez y Karina Fermín, quienes ocuparon los primeros lugares en las ramas masculina y femenina.

En la rama femenina, junto a Fermín quedaron en la selección nacional las pentatletas Ana Leidys Arias y Brandy Benjamín, y en la masculina, al frente de Domínguez, integrarán el equipo quisqueyano José Ozoria y Brayan Almonte.

Estos dos seleccionados tendrán varios compromisos a niveles internacionales como el Cuarto Abierto Nacional en Ecuador, seguido de una base de entrenamiento de altura en la ciudad capital ecuatoriana, Quito, luego irán al Clasificatorio Panamericano a Lima 2027, en Buenos Aires, Argentina, y culminamos con los Juegos Bolivarianos 2025.

En Ecuador estarán del 11 de septiembre al 2 de octubre, en Argentina del 4 al 10 de noviembre y los Juegos Bolivarianos del 3 al 10 de diciembre del 2025.

Núñez Veras agradeció la presencia de los presidentes de las Asociaciones de Pentatlón Moderno de La Vega, José Pérez Peralta, y de María Trinidad Sánchez (Nagua), Andrés Mata Rodríguez.

Por igual, al ministro de Deportes Kelvin Cruz, al Comité Olímpico Dominicano (COD) y a José Luis Bautista, director del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom).